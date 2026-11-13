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Découvrez les invités de Tout le monde en parle de ce dimanche

Manon, pèse sur le piton!

Sur la photo : Guy A. Lepage
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin
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Après une pause ayant permis la tenue de la 48e édition du Gala de l'ADISQ la semaine dernière, c'est le retour à l'horaire normal pour Tout le monde en parle.

Comme chaque dimanche, Guy A. Lepage et son coanimateur recevront plusieurs invités pour couvrir l'actualité, dans des entrevues aussi divertissantes qu'intéressantes.

La liste des invité.e.s a enfin été dévoilée par Radio-Canada. Les voici :

  • L'acteur Jean Dujardin, pour son nouveau film Les Rayons et les Ombres;
  • Les autrices-compositrices-interprètes et amies Lou-Adriane Cassidy et Ariane Roy;
  • L'animateur et chroniqueur Pierre-Yves McSween décortique la saga Nvidia;
  • Maria Meriano, la reine du Tupperware, en vedette dans la série Diamonds & Plastic;
  • L'actrice et réalisatrice Judith Godrèche et sa fille Tess Barthélemy, pour leur film Mémoire de fille;
  • Irdens Exantus, pour son nouveau balado Les gars de la déconstruction.

Tout le monde en parle est diffusé le dimanche à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

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