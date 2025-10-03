Découvrez les invités de Tout le monde en parle de ce dimanche

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage et son fou du roi, dont l'identité n'a pas encore été révélée, recevront des personnalités issues de plusieurs milieux pour une soirée de conversations sur l'actualité québécoise.

Voici les invités du dimanche 5 octobre :

Le ministre de la sécurité publique, Ian Lafrenière,

Jean-François Pauzé, qui lance Les amours de seconde main, son premier album solo depuis l'aventure des Cowboys Fringants;

La journaliste Michèle Ouimet, pour son roman autobiographique Ma bête;

Les femmes qui embrassent un mode de vie traditionnel, avec deux mères au foyer, Sacha LeClaire et Karina, ainsi que la journaliste Fannie Arcand;

Les restaurateurs qui font briller le Québec Vanya Filipovic (Mon lapin et Rôtisserie la lune), Normand Laprise (Toqué!), et François-Emmanuel Nicol (Tanière⁠3 );

Coeur de Pirate, pour son nouvel album Cavale.

C'est à ne pas manquer ce dimanche à compter de 20 h sur les ondes de Radio-Canada.

