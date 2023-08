Découvrez les collaborateurs de Patrick Huard pour son nouveau talk-show

TVA dévoile aujourd'hui les collaborateurs de Patrick Huard pour son nouveau talk-show quotidien intitulé La Tour.

Celui-ci sera en ondes du lundi au jeudi à 19 h 30 à TVA, dès le 28 septembre. Au départ, cette nouvelle proposition devait affronter District 31 dans sa case horaire, mais TVA a fait le choix judicieux de changer de case horaire.

Pour l'occasion, Patrick Huard a choisi de s'entourer de ses véritables amis et complices de métier, pour aborder divers sujets dans des conversations conviviales.

Ainsi, on retrouvera avec lui Guillaume Lemay-Thivierge, Guylaine Tremblay, Laurent Paquin, Léane Labrèche-Dor, le Dr Jean-François Chicoine, Mélissa Bédard, Jean-Charles Lajoie, Philippe-Audrey Larrue St-Jacques, Karine Vanasse et Quentin Condo.

De plus, ce nouveau projet mélangera entrevues et sitcom. Ainsi, dans la Tour, on retrouvera des personnages qui y habitent et qui viendront nous amuser.

Ceux-ci seront interprétés par Sébastien Rajotte, Hélène Major, Tommy Joubert, Romane Denis, Jean-Marc Dalphond, Isabeau Blanche, Pierre-Louis Renaud et Fayolle Jean Jr. Reste que ce concept de mélanger les genres demeurent encore un peu flou pour ceux qui ne sont pas dans le secret des dieux.

La vidéo ci-dessous nous les dévoile.

Il faudra donc être à l'écoute pour comprendre ce qui anime Patrick Huard depuis quelques mois.

Rappelons qu'on peut voir Patrick Huard au cinéma dans le film Mon cirque à moi. Lisez nos impressions sur celui-ci ici. Voyez nos images de la première ci-dessous.