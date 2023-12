Ce lundi, nous étions en visite dans les studios de TVA pour découvrir l'espace qui accueillait les tournages de l'adaptation locale de MasterChef. L'émission, qui sera diffusée du lundi au jeudi dès le 8 janvier à 19 h 30, a été mise en place dans des décors époustouflants, avec ses 16 plans de travail et ses tables de restaurants, qui nous plongeront instantanément dans l'univers culinaire tant apprécié à l'international. Voyez nos photos au bas de l'article.

C'est plus de 4000 candidatures de passionnés de cuisine qui ont été reçues pour cette première édition de la franchise populaire dans la province, et aucun des seize rivaux choisis n’est un professionnel de la restauration.

Sur place étaient également présents les chefs et juges principaux de la compétition, Stefano Faita et Martin Picard, qui devront mettre au défi (allô, fameuse boîte mystère!) les cuisiniers amateurs afin de déceler lequel d'entre eux se méritera le grand prix de 50 000 $.

Même pour Martin Picard, qui accumule bon nombre d'expériences en animation derrière sa fourchette, une production de cette envergure représente son lot de travail : « C'était très épeurant. Les premiers épisodes, tout le monde se tenait les fesses serrées ». En entrevue, il poursuit : « C'est complètement différent et déstabilisant, parce c'est très formaté. Je ne suis pas un gars de par coeur, je suis un gars d'émotions, qui peut être explosif et poétique à certains moments et là, ça sort pas toujours comme tu voudrais. Donc, tu t'ajustes à tout ça. Mais une fois que c'est fait, avec Stefano, c'est la complicité qui fait en sorte qu'on arrive à créer quelque chose qui est unique et qui ressort bien ».

Son confrère restaurateur abonde dans la même direction : « on n’a rien à envier aux autres formats. Y'a du suspense, de l'énergie et de la créativité. Tout est là! ». Stefano ajoute qu'on s'attachera assez rapidement aux candidats, qui offriront rapidement « un bon show », et que l'émotion devrait être de la partie.

À la dernière élimination, tout le monde pleurait en studio.

Le producteur exécutif, Charles Lafortune, nous rappelle qu'au-delà d'une compétition de cuisine qui met en appétit, MasterChef Québec, c'est aussi une histoire très humaine et, surtout, une émission sur le dépassement de soi.

Se joindront également aux deux juges, qui se dévoilent comme l'âme de l'émission dans leur dynamique bon cop, bad cop, plusieurs personnalités, qui agiront à titre de juges invités tout au long de la saison. Nous vous en dévoilons quelques-uns, ici.

À voir dès le 8 janvier sur les ondes de TVA et TVA+.