Découvrez le prochain projet de Vincent Bilodeau après Discussions avec mes parents

Nous devrons bientôt, à contre-coeur, faire nos adieux aux personnages attachants de Jean-Pierre et Rollande, parents de François Morency, dans l'excellente comédie Discussions avec mes parents. Seul petit réconfort : le comédien Vincent Bilodeau ne disparaitra pas de nos télés trop longtemps puisqu'il sera de la nouvelle série Passez au salon, imaginée par Jean-Michel Anctil, Louis-Philippe Dandenault et Maxime Caron.

Notons que Leila Thibeault-Louchem, qui incarne la conjointe de François dans la série d'ICI Télé, sera aussi de la distribution de cette nouvelle proposition de TVA.

L'histoire de Passez au salon va comme suit : La famille Ostiguy est propriétaire depuis trois générations du seul salon funéraire de son petit village natal et la relève s’avère... plus compliquée que prévu. À la suite d’un événement qui viendra bouleverser le quotidien de tous, Paulette (Chantal Baril), matriarche septuagénaire, aussi aimante que contrôlante, doit repousser sa retraite ensoleillée à Pompano Beach, au très grand désespoir de son amoureux Raynald (Roger Léger), le temps de faire de ses deux fils des entrepreneurs de pompes funèbres potables. Le premier fils, Daniel (Jean-Michel Anctil), véritable virtuose de la dépouille, selon ses dires, voudrait être seul aux commandes, mais il n’a pas les aptitudes sociales pour le faire. Et le deuxième fils, Luc (Louis-Philippe Dandenault), ex-joueur de hockey professionnel maintenant ruiné, déprimé et largement endetté, possède le charisme requis, mais n’en a aucune envie. Ils seront entourés d’Estelle (Myriam Fournier), la fleuriste ésotérique et flamme inavouée de Daniel, et de Camille (Emi Chicoine), la stagiaire en thanatologie très motivée.

En plus des comédiens cités ci-haut, on retrouvera Mickaël Gouin, Luc Boucher, Claude Despins, Simon Pigeon, Fabiola Nyrva Aladin et Julie Roussel au générique.

La comédie familiale Passez au salon débarquera à TVA à l'hiver 2025. Voyez une première image ci-dessous.