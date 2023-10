Découvrez le nouveau projet télé du chef Jean Michel Leblond vu à Sortez-moi d'ici!

Zeste dévoile aujourd'hui s'associer au chef Jean Michel Leblond, alias John Mike, pour une nouvelle émission culinaire dont la date de diffusion reste à déterminer.

Dans ce projet, qui ne porte pas encore de titre officiel, le chef connu pour avoir remporté la saison 1 de Chefs de bois et, plus récemment, pour sa participation à Sortez-moi d’ici!, invite les téléspectateurs dans les aventures de son quotidien.

C'est pendant ses journées de congé que nous le suivrons, alors qu’il n’a qu’un seul objectif en tête : décrocher. Avec cette même intensité et cette même créativité qu’il exprime chaque jour derrière ses fourneaux, le chef est toujours partant pour faire un détour afin de trouver une plage secrète recommandée par un ami, pour découvrir un secret bien gardé du coin.

À travers la série, Jean Michel Leblond invite les téléspectateurs à vivre des expériences culinaires épiques. Parfois, ça signifie préparer un impressionnant banquet à faire saliver tous les convives, mais aussi, aller chercher les meilleurs ingrédients qui soient directement là où ils se trouvent, c’est-à-dire dans les lacs, en mer, en forêt, etc. Ultimement, on le verra préparer son festin et le savourer avec les gens qu’il aime, parce qu’au-delà de sa soif d’expériences trépidantes et de sa quête de saveurs exquises, Jean Michel Leblond est surtout à la recherche de connexions humaines véritables.

Du festival Western de Sainte-Tite en passant par Portland, Maine, jusqu’au comté de Prince Edward en Ontario, ce cowboy des fourneaux dégaine sa guitare à tout moment pour faire lever le party. De son côté, le réalisateur Jean-Michel Péloquin n’hésite pas à traverser le 4e mur en venant rejoindre son ami quand un plat le fait trop saliver ou encore pour le mettre au défi.

Bonne bouffe, road trips et plaisir seront à l'honneur!

Voilà une proposition qui risque d'attirer les foodies, dont nous sommes.

Découvrez ici le restaurant de Jean Michel Leblond.