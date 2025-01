Découvrez le nouveau projet percutant d'Éric Bruneau

Avec son nouveau projet, Éric Bruneau s'intéressera à un sujet qui a touché tout le monde dans les dernières années.

En effet, dans Le printemps le plus long, Éric Bruneau devient animateur en collaboration avec Alec Castonguay, pour plonger dans les coulisses de la pandémie et dévoiler ce que vous ne saviez pas sur la gestion de la COVID-19 au Canada.

Quand il a lu l’essai Le printemps le plus long, du journaliste Alec Castonguay, Éric Bruneau a découvert une série d’histoires enlevantes qui lui ont fait voir la pandémie d’une toute nouvelle manière… Il a aussitôt voulu faire rayonner ces récits profondément humains.

Dans la minisérie documentaire, cinq ans après l’arrivée du virus dans nos vies, Éric Bruneau rencontre les actrices et acteurs clés de cet épisode marquant de notre histoire pour qu'ils nous racontent les coulisses de la pire crise que nous ayons vécue. Le Premier ministre du Québec François Legault, les docteurs Horacio Arruda et Joanne Liu, ainsi que d’autres élus, chercheurs et citoyens se sont confiés à lui. Approvisionnement, système de santé, climat social, confiance envers les personnes élues, relations internationales : aucun sujet n’est mis de côté.

Cette minisérie documentaire en trois épisodes de 45 minutes sera présentée dans la section VÉRO.TV d'ICI TOU.TV EXTRA dès le 24 février. Le même jour, une série balado originale en six épisodes de 30 minutes, animée par Éric Bruneau et Alec Castonguay, sera disponible sur Radio-Canada OHdio.

Dans Le printemps le plus long : secrets d’une pandémie - le balado, Éric Bruneau et Alec Castonguay s’appuient sur les rencontres réalisées dans le cadre de la minisérie documentaire pour pousser plus loin leurs réflexions sur un pan méconnu de la crise qui a bouleversé nos vies. Quelles leçons peut-on tirer de tout ça pour faire mieux, la prochaine fois?

Ceci sans compter que nous retrouverons également Éric Bruneau dans une nouvelle fiction, Emprises, dont la mise en ligne est prévue pour la saison printemps-été 2025 d’ICI TOU.TV EXTRA. Voyez nos photos prises sur le plateau ici.