Quand il a lu l’essai Le printemps le plus long, du journaliste Alec Castonguay, Éric Bruneau a découvert une série d’histoires enlevantes qui lui ont fait voir la pandémie d’une toute nouvelle manière… Il a aussitôt voulu faire rayonner ces récits profondément humains. Dans la minisérie documentaire, cinq ans après l’arrivée du virus dans nos vies, Éric Bruneau rencontre les actrices et acteurs clés de cet épisode marquant de notre histoire pour qu'ils nous racontent les coulisses de la pire crise que nous ayons vécue. Le Premier ministre du Québec François Legault, les docteurs Horacio Arruda et Joanne Liu, ainsi que d’autres élus, chercheurs et citoyens se sont confiés à lui. Approvisionnement, système de santé, climat social, confiance envers les personnes élues, relations internationales : aucun sujet n’est mis de côté.