Le décompte vers le temps des fêtes est officiellement commencé quand Télé-Québec dévoile la programmation de Ciné-cadeau.

Cette année, les festivités s'amorcent dès ce vendredi 27 novembre.

En plus des classiques Astérix, les Dalton et la série des contes pour tous, on retrouve plusieurs nouveautés et émissions spéciales des fêtes.

Découvrez ci-dessous les dates à mettre à votre calendrier et la programmation complète dans la galerie au bas de l'article.

🎀 Top Cornichon en mode Noël

Dès le 27 novembre

De nouveaux épisodes de Noël de Top Cornichon sauront semer des sourires sur les visages des plus petits. De plus, notre trio racontera trois contes de Noël originaux dans le nouveau balado Les contes de Top Cornichon, disponible sur toutes les plateformes.

🎀 Fanny, la série

Dès le 3 décembre

La bande d’amis du film Fanny est de retour! Après le succès du film, les ados et leurs parents pourront retrouver leurs personnages préférés dans Fanny, la série, pour une nouvelle aventure, cette fois au chalet. Au cœur de ce temps des Fêtes pas comme les autres : des retrouvailles, des traditions farfelues, des activités hivernales et, bien sûr, quelques secrets bien gardés!

🎀 Ciné-cadeau : les préférés de tout le monde, tous les jours!

Dès le 5 décembre

Pour revoir les films cultes de son enfance ou découvrir les nouveaux classiques pour toute la famille, on se rassemble pour Ciné-cadeau. Jeunes et moins jeunes retrouveront entre autres Astérix, les Schtroumpfs, Tintin, Aurélie Laflamme, le Petit Stuart et Paddington pour des soirées pyjama et chocolat chaud durant le temps des Fêtes.

🎀 Des classiques en soirée au Cinéma en fête

Dès le 5 décembre

De Pinocchio à l’imbuvable Jean-Jacques de Cruising Bar, de James Bond à Gatsby le magnifique, Télé-Québec présente les figures intemporelles du cinéma pour des soirées pantouflardes.

🎀 Janette – Les jeunes et la vieille (L’amour)

Le 11 décembre

À l’âge vénérable de 101 ans, notre Janette Bertrand nationale fait toujours vibrer notre corde sensible avec des discussions intimes remplies d’humanité, comme elle seule sait si bien le faire. Après un premier épisode qui a su toucher le cœur des gens, Janette – Les jeunes et la vieille sera de retour pour une toute nouvelle émission consacrée à l’amour sous toutes ses formes.

🎀 Curieux Bégin des Fêtes

Le 17 décembre

À Noël, on sort le grand jeu! Au menu : des fruits de mer, du chic et beaucoup de gourmandise, grâce au talent des chefs Colombe St-Pierre et Hugues Dufour. Élise Guilbault et Louis-Jean Cormier sont déjà conquis!

🎀 La veille de Noël à Télé-Québec

Le 24 décembre

Ça déménage encore cette année le 24 décembre en soirée avec Y’a du monde à messe de Noël et Belle et Bum des Fêtes, alors que Christian Bégin, Normand Brathwaite et ses belles sont plus en forme que jamais.