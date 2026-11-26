Le décompte vers le temps des fêtes est officiellement commencé quand Télé-Québec dévoile la programmation de Ciné-cadeau.
Cette année, les festivités s'amorcent dès ce vendredi 27 novembre.
En plus des classiques Astérix, les Dalton et la série des contes pour tous, on retrouve plusieurs nouveautés et émissions spéciales des fêtes.
Découvrez ci-dessous les dates à mettre à votre calendrier et la programmation complète dans la galerie au bas de l'article.
🎀 Top Cornichon en mode Noël
Dès le 27 novembre
De nouveaux épisodes de Noël de Top Cornichon sauront semer des sourires sur les visages des plus petits. De plus, notre trio racontera trois contes de Noël originaux dans le nouveau balado Les contes de Top Cornichon, disponible sur toutes les plateformes.
Dès le 3 décembre
La bande d’amis du film Fanny est de retour! Après le succès du film, les ados et leurs parents pourront retrouver leurs personnages préférés dans Fanny, la série, pour une nouvelle aventure, cette fois au chalet. Au cœur de ce temps des Fêtes pas comme les autres : des retrouvailles, des traditions farfelues, des activités hivernales et, bien sûr, quelques secrets bien gardés!
🎀 Ciné-cadeau : les préférés de tout le monde, tous les jours!
Dès le 5 décembre
Pour revoir les films cultes de son enfance ou découvrir les nouveaux classiques pour toute la famille, on se rassemble pour Ciné-cadeau. Jeunes et moins jeunes retrouveront entre autres Astérix, les Schtroumpfs, Tintin, Aurélie Laflamme, le Petit Stuart et Paddington pour des soirées pyjama et chocolat chaud durant le temps des Fêtes.
🎀 Des classiques en soirée au Cinéma en fête
Dès le 5 décembre
De Pinocchio à l’imbuvable Jean-Jacques de Cruising Bar, de James Bond à Gatsby le magnifique, Télé-Québec présente les figures intemporelles du cinéma pour des soirées pantouflardes.
🎀 Janette – Les jeunes et la vieille (L’amour)
Le 11 décembre
À l’âge vénérable de 101 ans, notre Janette Bertrand nationale fait toujours vibrer notre corde sensible avec des discussions intimes remplies d’humanité, comme elle seule sait si bien le faire. Après un premier épisode qui a su toucher le cœur des gens, Janette – Les jeunes et la vieille sera de retour pour une toute nouvelle émission consacrée à l’amour sous toutes ses formes.
🎀 Curieux Bégin des Fêtes
Le 17 décembre
À Noël, on sort le grand jeu! Au menu : des fruits de mer, du chic et beaucoup de gourmandise, grâce au talent des chefs Colombe St-Pierre et Hugues Dufour. Élise Guilbault et Louis-Jean Cormier sont déjà conquis!
🎀 La veille de Noël à Télé-Québec
Le 24 décembre
Ça déménage encore cette année le 24 décembre en soirée avec Y’a du monde à messe de Noël et Belle et Bum des Fêtes, alors que Christian Bégin, Normand Brathwaite et ses belles sont plus en forme que jamais.
Horaire détaillé Ciné-Cadeau 2026
Pour faire durer le plaisir
👕 Pour crier son amour de Ciné-cadeau sur tous les toits :
Cette année, Télé-Québec propose trois modèles de chandails Ciné-cadeau signés Pierre Beau, disponibles ici. Pour chaque chandail vendu, 10$ seront remis à la Guignolée des médias. L’an dernier, 10 000 $ avaient ainsi été versés à des organismes d’aide. Une belle façon de concilier l’achat de cadeaux et une bonne cause.
🧶 Ciné-tricot : à vos aiguilles!
Tricoteurs et tricoteuses sont avertis : notre équipe Ciné-cadeau distribuera gratuitement du matériel de tricot à l’effigie de vos héros préférés à Montréal et à Québec.
- Montréal et alentours : les 4, 5 et 6 décembre aux Promenades St-Bruno
- Québec: les 11,12 et 13 décembre aux Galeries de la Capitale
Pour ceux et celles qui ne peuvent s’y rendre, il faut surveiller les réseaux sociaux de Télé-Québec pour participer au concours! Les quantités sont limitées.