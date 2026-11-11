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Découvrez la bande-annonce réjouissante du Masterchef du Temps des fêtes 2026

Ça promet!

Masterchef Québec Célébrités Temps des fêtes 2026
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin
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Six courageux artistes se prêteront au jeu de Masterchef Québec, le temps d'une nouvelle spéciale Célébrités Temps des fêtes.

TVA dévoile aujourd'hui la bande-annonce réjouissante, qui nous met d'emblée dans l'esprit des fêtes tout en nous montrant qu'il n'est pas si facile de cuisiner quand le stress se fait bien présent.

Alexandre Aussant (alias Mona de Grenoble), Antoine Vézina, Véronique Claveau, Mel Charlot, Josiane Aubuchon et Dominic Paquet tenteront de vous en mettre plein la vue, en compagnie des juges Martin Picard et Stefano Faita qui s'amuseront à les mettre au défi.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Entre rires et plaisir, qui réussira à décrocher le plus beau des cadeaux? Un grand prix de 10 000 $ à remettre à la fondation de son choix!

Ce sera à ne pas manquer le dimanche 13 décembre, 20 h 30, sur les ondes de TVA.

Découvrez ici quand se terminera la saison actuelle de Masterchef Québec.

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