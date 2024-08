Découvrez la bande-annonce de la nouvelle téléréalité avec Nathalie Simard

TVA dévoile aujourd'hui la bande-annonce officielle de sa nouvelle téléréalité, Ma mère, ton père, dans laquelle on donnera une seconde chance à l'amour à des candidates et candidats de 40 à 60 ans.

On retrouve Nathalie Simard à la barre du projet, une première pour l'artiste avec laquelle nous avons renoué lors de son passage à Sortez-moi d'ici.

Ma mère, ton père est l’adaptation québécoise du format à succès d’ITV Studios My Mum Your Dad, où des parents célibataires donnent une chance à l’amour sans savoir que leurs enfants les espionnent. Ils analysent leurs moindres faits et gestes, et influencent le cours de leur aventure.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

L'émission sera à découvrir à compter du jeudi 12 septembre à 20 h sur TVA et TVA+.

