Découvrez enfin la bande-annonce de l'édition spéciale des fêtes de Dernière seconde

illico+ et Pixcom dévoilent aujourd'hui la bande-annonce de Dernière seconde : Requiem à minuit, une édition spéciale de la série à succès Dernière seconde, dont l'intrigue se déroulera dans la période des fêtes.

Évidemment, la boîte de productions poursuit avec une qui fait son chemin, celle de faire des séries dérivées avec les fictions qui fonctionnent très bien. On avait eu la chance de voir ce procédé précédemment avec Alertes : Pelletier et Indéfendable : Sans trace.

Dans Requiem de minuit, à quelques jours de Noël, dans une église, Véronique (Catherine Chabot) et Baron (Alexandre Goyette) se retrouvent, avec quatre autres personnes, pris en otage par un ennemi en quête de vengeance. Isolés et sans outils, ils devront faire des efforts hors du commun pour s'en sortir sans y laisser leur peau. Entre cet artificier criminel et la démineuse s'engage un duel mortel de personnalités et de savoir-faire. La tension entre les otages devient rapidement insoutenable : c'est presque chacun pour soi.

Daniel Thomas, Mélanie Pilon et Reda Guerinik sont les comédiens qui incarneront des otages. Victor Andres Trelles Turgeon fait également partie de la distribution de la série, écrite par François Pagé et réalisée par Frédérik D'Amours.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Qui est l'artificier qui souhaite s'en prendre à Véronique? Voilà la question à laquelle nous avons bien hâte d'avoir une réponse.

Dernière seconde : Requiem à minuit sera présentée sur illlico+ à compter du jeudi 19 novembre, à raison de deux nouveaux épisodes par semaine.