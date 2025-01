Découvrez en primeur les images de la nouvelle maison de Big Brother Célébrités

Mardi, juste avant que les célébrités entrent dans la maison de Big Brother Célébrités, nous avons eu la chance de visiter ces lieux uniques dans lesquels ils habiteront pendant plusieurs semaines.

Le vaste salon coloré, la cuisine et le gym tout équipés, la walk-in de rêve, le sombre confessionnal, les deux chambres (rose et turquoise) douillettes, la salle de bain éclatante et, surtout, la nouvelle chambre du patron et sa salle de bain privée, installée au deuxième étage.

Encore une fois cette année, plusieurs commanditaires affichent leur logo sur les murs, dont Hello Fresh, Salvatore et Trema, le café froid en canettes de Louis Morissette et Phil Roy.

Nous avons également pu entrer dans la régie, de laquelle les 65 caméras robots sont contrôlées. À noter qu'il y a aussi quatre caméramans qui se promènent dans les murs et filment à travers les miroirs sans tain, disposés dans chaque presque pièce.

Notons que la plupart des meubles qu'on peut voir dans la maison de Big Brother proviennent de la boutique EQ3.

Précisons qu'il y a très peu de lumière naturelle à l'intérieur des murs de la maison, outre au fond de la cuisine et dans le lounge. Les fenêtres givrées ne permettent pas de voir à l'extérieur, mais elles laissent tout de même passer le soleil. Ainsi, les joueurs peuvent distinguer le jour de la nuit, sans nécessairement arpenter la terrasse enneigée.

Voyez toutes nos photos, qui révèlent certaines perspectives jamais vues par les téléspectateurs, ci-dessous.

Rappelons qu'une ancienne joueuse a refusé de participer à l'émission après une invitation de la production. Les détails ici.