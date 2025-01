Cette ancienne participante de Big Brother Célébrités s'est fait offrir de revenir, mais a refusé : voici pourquoi

Ce mercredi matin, les 16 célébrités de la cinquième saison de Big Brother Célébrités entraient officiellement dans la nouvelle maison, conçue pour eux.

Rappelons que cette mouture spéciale opposera des vétérans à des recrues. Ainsi, huit joueurs qui s'étaient démarqués dans l'une ou l'autre des quatre saisons précédentes ont la chance de revenir dans le jeu pour une autre chance d'amasser une somme généreuse pour la fondation de leur choix.

C'est Jean-Thomas et François (saison 1), Martin et Stéphanie (saison 2), Coco et Liliane (saison 3) ainsi que Frédérique et Danick (saison 4) qui ont été sélectionnés par la production. Par contre, nous apprenions cette semaine de la bouche de la principale intéressée que Joëlle Paré-Beaulieu, qui avait reçu le prix de joueuse favorite du public en 2024, a été invitée à réintégrer la maison.

Elle nous explique qu'elle a dû refuser puisqu'elle avait un conflit d'horaire. Elle tournera dans une nouvelle fiction cet hiver. Elle ne pouvait pas nous parler du projet pour le moment, mais nous en saurons davantage prochainement.

Par contre, elle nous assure qu'elle sera à l'écoute. « Ce sont mes amis qui sont là, puis j'essaie de deviner qui sont les huit aspirants. J'ai probablement des amis dans ces joueurs-là aussi, ça fait que ça va être vraiment intéressant de le voir de mon salon en l'ayant fait. Ça va être le fun de spinner mes stratégies, mais de la maison, en pyjama. »

Elle ajoute : « Je vais toujours être en train de me dire, ok, où est la pièce cachée? Ok, c'est où? Ah, ça c'est un coin qui n'existait pas. Ok, parfait, si les casiers ne sont plus là, qu'est-ce qu'il y a là maintenant? Je pense que je vais toujours être à la recherche. »

La 5e saison de Big Brother Célébrités débutera ce dimanche 12 janvier à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.

Vous pourrez voir Joëlle Paré-Beaulieu dans l'émission humoristique Kamikazes, qui sera présentée sur les ondes de Télé-Québec à compter du jeudi 9 janvier à 21 h.