Découvrez en images la somptueuse nouvelle maison de Big Brother Célébrités

Couleurs néon et fluo au menu!

Zachary Barde
Par Zachary Barde

C'est ce dimanche que débutera la 6e saison de Big Brother Célébrités et, en croire les dires de Marie-Mai lors d'une récente entrevue dans nos lignes, cela s'annonce encore plus grandiose que jamais. Le tout, avec une production rodée au quart de tour, qui a eu plusieurs mois pour préparer de rutilantes twists aux 16 nouveaux candidats qui feront leur entrée dans la maison.

Et cette maison, quelle beauté! Si nous en avions eu un aperçu la semaine dernière, lors d'un épisode spécial des Gérants d'estrade, voilà que chaque pièce a été dévoilée sur les réseaux sociaux de la téléréalité. On constate du premier coup d'oeil que la tendance est au néon bleu et rose dans le hall, avec des accessoires déco très modernes.

Découvrez la galerie de photos ci-dessous.

De son côté, la cuisine affiche cette saison un décor plus naturel et floral, avec des teintes berçant dans les tons de vert, de bois et d'orange brûlé. La salle de bain a également été remaniée, affichant désormais un duo bleu-jaune qui offrira sans doute un joli rendu à l'écran. Parfait pour des confessions à l'abri du regard d'autrui? En ce qui concerne les chambres à coucher, outre la chambre du PM, elles sont au nombre de 2. Nous avons donc la chambre orange et la chambre violette, qui comprend quelques lits superposés. Laquelle des deux pièces s'avérera la plus pratique pour les confidences et les discussions armées de trahisons? Aurons-nous droit, à nouveau cette année, à une pièce secrète? On a bien hâte de le découvrir!

La chambre du PM est, cette saison, plus sobre être sombre, avec une teinte bleu marine très chic. Par ailleurs, ce qu'on constate dans les photos, que vous pouvez voir dans la galerie ci-dessous, c'est l'omniprésence des clés. Que ce soit la table du salon en forme de serrure ou les multiples boîtes verrouillées se trouvant un peu partout dans la maison, on imagine que ce sera la folie furieuse pour tenter d'en percer le mystère...

Du propre avis de Marie-Mai, ces clés forment une twist qui sera au coeur des premières minutes du jeu, dès ce dimanche. Les détails ici. Nous avons bien hâte de découvrir ce qu'il en est!

