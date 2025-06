Découvrez des images exclusives du tout dernier épisode de Si on s'aimait Célébrités

Le tout dernier épisode de la première saison de Si on s'aimait Célébrités sera diffusé le lundi 30 juin à 20 h sur les ondes de TVA.

Cette ultime émission sera des retrouvailles entre les participants et leurs prétendants.

Certains, comme Anick et Alain ou Joanie et Mickaël, n'ont pas terminé la saison ensemble, ce sera donc intéressant de les voir renouer après quelques mois sans contact.

Même si Jérémie n'apparaît pas sur la photo de groupe, que vous pouvez voir dans la galerie ci-dessous, sachez qu'il participera à l'entretien, mais rejoindra l'ensemble dans un deuxième temps.

C'est à ce moment que nous apprendrons si un couple a été formé à Si on s'aimait Célébrités. Il faut dire que nous n'avons espoir que pour un d'entre eux, formé de Maxence et Nikolas, qui semblent encore partagés des moments complices (photos ici) depuis la fin des tournages.

Pour les autres, ça semble perdu d'avance. Sophie se détache peu à peu de Marc et Joanie paraît de plus en plus excédée par les comportements de Jérémie.

La mise au point du 30 juin risque de ne pas être ennuyante! Voyez des photos ci-dessous.

Lundi prochain (23 juin), on verra la suite et la fin du voyage au Mexique des courageux participants. Voyez ici où se situe l'hôtel où ils ont été hébergés.