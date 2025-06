Un indice plus parlant que les autres sur la réelle situation conjugale de Maxence et Nikolas de Si on s'aimait Célébrités?

Dans le plus récent épisode de Si on s'aimait Célébrités, on a pu constater que le couple de Maxence et Nikolas, qui paraissait si fort jusqu'à présent, semble battre de l'aile.

Nikolas a avoué à Louise qu'une ex-fréquentation était revenue dans le portrait, le laissant indécis face à sa relation naissante avec Maxence.

Mais qu'en est-il de leur relation plusieurs mois après les tournages? Les participants ne peuvent pas parler publiquement de leur situation conjugale tant que toutes les émissions n'ont pas été diffusées, mais Nikolas fait toujours partie de la vie de Maxence, ça c'est certain. En plus d'avoir posé ensemble sur des tapis rouges, ils ont partagé d'innombrables photos sur leurs réseaux sociaux. Est-ce pour nous confondre ou forment-ils réellement un couple?

Une publication récente nous montre Nikolas replacer les magazines Fugues, dont Maxence fait la couverture, dans l'étagère d'un supermarché. Comme ils sont ensemble à l'épicerie, s'agit-il d'un indice plus parlant sur la nature de leur relation? C'est ce qu'on croit.

Chose certaine, Maxence et Nikolas sont toujours très proches et n'hésitent pas à nous le montrer.

On souhaite de tout coeur que Maxence et Nikolas forment le premier couple officiel créé par Si on s'aimait, toutes moutures confondues. À moins que Marc et Sophie soient aussi en couple? Marc a récemment partagé ceci, qui nous rend d'autant plus curieux d'en savoir plus.