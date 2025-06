Voici le magnifique hôtel où étaient hébergés les candidats de Si on s'aimait Célébrités au Mexique

Lundi, nous avons assisté au premier épisode dédié au voyage des duos à Si on s'aimait Célébrités.

Si vous êtes curieux comme nous, vous vous demandiez peut-être où était situé l'hôtel où logent les vedettes et leurs prétendants.

Il s'agit du Delta Hotels Riviera Nayarit, An All-Inclusive Resort.

L'hôtel est décrit comme un « havre de paix dans la jungle tropicale de Riviera Nayarit ». Il est situé près de l'aéroport international de Puerto Vallarta.

Rappelons que les couples ont fait différentes activités lors de leur séjour, dont un « nettoyage énergétique » lors duquel des guérisseurs utilisaient de la salive et les touchaient pour les purifier. On peut dire que Maxence et Nikolas ne s'attendaient pas nécessairement à ce type d'expérience. Joanie, de son côté, a vécu le « plus beau moment de sa vie » lors d'une promenade à cheval au coucher du soleil.

La semaine prochaine, nous verrons la suite de leur aventure en sol mexicain. Puis, le lundi suivant, ce sera une émission spéciale retrouvailles dans laquelle tous les participants se retrouveront pour faire un bilan de leur expérience.

Il reste donc encore deux épisodes de Si on s'aimait Célébrités. Les lundis à 20 h sur les ondes TVA.