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De premières images très épicées pour la nouvelle saison de Hot Ones Québec

Une cuvée particulièrement relevée attend les téléspectateurs dès le mois prochain.

Marc-André Grondin pour <em>Hot Ones Québec</em> (2026)
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Depuis quelques années déjà, le comédien Marc-André Grondin navigue sur les eaux les plus chaudes de la télé québécoise, avec Hot Ones Québec. Dans ce concept unique en son genre, il reçoit à sa table diverses personnalités connues qui doivent ingérer des ailes de poulet épicées tout en répondant à des questions, à la manière d'une entrevue. Le hic? Les ailes deviennent de plus en plus pimentées!

Les premières images de la nouvelle saison, qui en sera (déjà!) à sa troisième édition, nous confirment que le plaisir sera encore au rendez-vous, avec des réactions absolument délirantes. On y voit notamment Varda Étienne au sol, incapable de continuer l'exercice, et un Pierre-Yves Roy-Desmarais très confiant au début, puis très souffrant en fin d'épisode.

Guy Jodoin, d'ordinaire partant pour ce genre de défis, semble amèrement regretter sa participation, après quelques ailes avalées. C'est peu dire!

Découvrez la captivante bande-annonce ci-dessous.

La série Hot Ones nous propose un divertissement sain et qui fait du bien, nous permettant de décrocher en cette époque où l'actualité y est résolument plus morose. Les rires engendrés en voyant les artistes invités tenter tant bien que mal de résister à la chaleur des ailes de poulet valent de l'or.

Au cours de la prochaine saison, nous aurons d'ailleurs droit à deux épisodes très spéciaux, qui mettront en scène deux populaires groupes québécois, Les Trois Accords et RBO. Apprenez ici comment la production a dû s'adapter face à la présence d'un plus grand nombre de personnes sur le plateau.

La 3e saison d'Hot Ones Québec débutera le 15 octobre prochain en exclusivité sur illico+.

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