De premières images très épicées pour la nouvelle saison de Hot Ones Québec

Depuis quelques années déjà, le comédien Marc-André Grondin navigue sur les eaux les plus chaudes de la télé québécoise, avec Hot Ones Québec. Dans ce concept unique en son genre, il reçoit à sa table diverses personnalités connues qui doivent ingérer des ailes de poulet épicées tout en répondant à des questions, à la manière d'une entrevue. Le hic? Les ailes deviennent de plus en plus pimentées!

Les premières images de la nouvelle saison, qui en sera (déjà!) à sa troisième édition, nous confirment que le plaisir sera encore au rendez-vous, avec des réactions absolument délirantes. On y voit notamment Varda Étienne au sol, incapable de continuer l'exercice, et un Pierre-Yves Roy-Desmarais très confiant au début, puis très souffrant en fin d'épisode.

Guy Jodoin, d'ordinaire partant pour ce genre de défis, semble amèrement regretter sa participation, après quelques ailes avalées. C'est peu dire!

Découvrez la captivante bande-annonce ci-dessous.