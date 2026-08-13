De nouvelles images de l'ultime saison des Armes

La bande-annonce de la troisième saison des Armes est présentement diffusée à la télé.

Ainsi, on découvre enfin de nouvelles images de cette ultime mouture très attendue.

Dans la publicité de 15 secondes, on peut entendre le colonel Allan Craig (François Papineau) dire : « On vient de repérer trois membres de Foxtrot, on se prépare à les intercepter. »

On se rappellera que la deuxième saison s'était conclue de façon plutôt violente alors que le fils du lieutenant Savard, Ivan, a reçu une balle dans le cou. Sa mort n'est pas confirmée, mais une confrontation est à prévoir entre Daniel Colin (Patrick Labbé), qui a trahi ses soldats canadiens, et Louis-Philippe Savard (Vincent-Guillaume Otis). D'ailleurs, dans la bande-annonce, ce dernier lance à son nouvel ennemi : « Ce n'est pas le karma qui va venir te chercher ».

Le texte se poursuit sous les images.