De nouvelles images de l'ultime saison des Armes

La bande-annonce de la troisième saison des Armes est présentement diffusée à la télé.
Ainsi, on découvre enfin de nouvelles images de cette ultime mouture très attendue.
Dans la publicité de 15 secondes, on peut entendre le colonel Allan Craig (François Papineau) dire : « On vient de repérer trois membres de Foxtrot, on se prépare à les intercepter. »
On se rappellera que la deuxième saison s'était conclue de façon plutôt violente alors que le fils du lieutenant Savard, Ivan, a reçu une balle dans le cou. Sa mort n'est pas confirmée, mais une confrontation est à prévoir entre Daniel Colin (Patrick Labbé), qui a trahi ses soldats canadiens, et Louis-Philippe Savard (Vincent-Guillaume Otis). D'ailleurs, dans la bande-annonce, ce dernier lance à son nouvel ennemi : « Ce n'est pas le karma qui va venir te chercher ».
Le texte se poursuit sous les images.
Il faut savoir que l'histoire de cette nouvelle saison se déroulera trois mois après le drame. Louis-Philippe et Maria (Victoria Diamond), qui s'étaient séparés, semblent s'être rabibochés.
Dans les extraits, on peut aussi entendre Daniel Colin dire : « Je vais revenir et cette fois-là, ça va être pour de bon ».
Puis, la sergente Gabrielle Auclair crie à Rose : « Dehors! ». On s'imagine que ce ne sera pas l'amour entre ces deux-là la saison prochaine non plus...
Le synopsis officiel de la prochaine saison se lit comme suit : L'OTAN et le Kremlin concluent une entente : les troupes russes se retirent pacifiquement du Nord, sous supervision canadienne et surtout américaine. Une paix fragile qui ouvre la porte à de nouvelles tensions entre le Canada, la Russie, les États-Unis et la Chine. Savard transforme sa douleur en mission personnelle : retrouver Colin et l'éliminer, avec l'aide de Craig et de JTF16.
Les Armes sera de retour le 7 septembre à 20 h sur les ondes de TVA.