De nouvelles craintes pour un personnage principal dans STAT

« Laurent Lamy, c'est quoi l'opinion générale à son sujet? - L'opinion générale je le sais pas, mais je peux vous donner la mienne, c't'un trou d'cul! Et si je me rappelle bien, le nouveau psychiatre a utilisé les termes "vibe de sociopathe". - Oh! Ok, on n'est pas dans la nuance. - Non! » - Raphaël + Emmanuelle.

Laurent Lamy (Emmanuel Bilodeau) a continué de nous faire tourner en bourrique cette semaine dans STAT, alors qu'il a multiplié les échanges désagréables autour de lui. En plus de prendre de haut tout son personnel de Saint-Vincent, il est même allé jusqu'à tenter de recruter un patient prestigieux pour ses cliniques privées. Une belle faute professionnelle, qui a heureusement été repérée par Raphaël St-Vincent.

Mais ce n'est pas tout! Ce jeudi, le nouveau DSP s'est adressé à l'infirmière Sophia St-Jean (Ludivine Reding), avec un sourire enjôleur, d'une manière qui a alerté les téléspectateurs.

L'échange allait comme suit : « D'après le logiciel que j'ai fait implanter, vous avez le meilleur taux de rendement. - Ah oui, c'est vrai! Bon, ça me donne quoi ça? - Oh oh, une p'tite qui comprend le principe de récompenses! »

Nous avons été TRÈS nombreux (nombreuses!) à soupirer dans nos salons, devant cette évidente démonstration de misogynie, mais certains téléspectateurs vont plus loin et s'inquiètent dorénavant pour Sophia.

« un prédateur sexuel et macho stat aime ca nous metre le feu au c... »

« Ça sonne pas bon. »

« Jsuis sur c'est un coup monter pour que l'autre retrouve sa place »

« Emmanuel Bilodeau est bon acteur. Je pense que sa vraie personnalité est bien loin de ce personnage. »

« Attention Sophia !!! Tentative de séduction malsaine !!!! »

« Yé juste là pour magasiner pour ses cliniques privées celui là. Méchant bonbon mêlé 🤦‍♀️ »

« J'ai l'impression qu'il fait exprès pour se faire mettre dehors et que Pascal reprend son poste. N'oublions pas que c'est Pascal qui l'a réfèré. »

« Il ne peut pas être pervers, dénigrant, hautain, désagréable pour vrai à ce point là...faut qu'il joue un jeu 😬 »

« J'ai eu des ptits rots suris en entendant ses commentaires de vieux mononcle 🤢 sacrez-moi ça dehors ça presse! 🥲 »

« Un vieux mononc' cochon comme dans le temps... 🤢 »

Si la théorie du sabotage est de plus en plus présente sur les réseaux, pour permettre à Pascal St-Cyr (Normand D'Amour) de retrouver son poste, n'en reste pas moins que dans la vraie vie, un médecin refuserait d'afficher des comportements comme ceux-ci de peur d'entacher indéfiniment sa réputation, pour aider un collègue ou pas. Évidemment, on est dans une fiction... Tout est possible sous la plume de Marie-Andrée Labbé!

Croyez-vous que Sophia sera la cible d'un prédateur?

Rappelons qu'Emmanuel Bilodeau nous laissait récemment entrevoir, en entrevue, que nous allions détester de plus en plus son personnage. À lire ici!

Par ailleurs, Antoine Bertrand nous a laissés entendre en entrevue que son personnage allait être de plus en plus apprécié. Voyez ce qu'il avait à nous dire ici. Nous en avons vu un exemple jeudi, alors qu'il a recadré Lamy avec force et élégance. On aime ça!

STAT se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de STAT.

Y a-t-il anguille sous roche pour ce nouveau personnage interprété par une comédienne bien connue? Les hypothèses à ce sujet sont ici!