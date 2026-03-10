De nouveaux problèmes pour Me Lapointe dans Indéfendable : L'autrice commente

Ce lundi, nous avons vu Me Lapointe (Michel Laperrière) dans Indéfendable répondre à un texto inattendu, reçu d'un ancien client qui se trouve toujours en prison. Pour arriver à ses fins, le prisonnier a utilisé un burner phone, ce qui est bien sûr proscrit dans tout établissement carcéral.

Dans ledit message, celui-ci annonçait à son avocat qu'il souhaitait s'en prendre à un autre détenu et il lui demandait si cela pouvait compter comme de la légitime défense. Évidemment, Me Lapointe lui a répondu « ne fais pas ça », un conseil pour le moins succinct, bien que censé.

À ce moment, nous nous sommes posé la question à savoir si notre avocat préféré du petit écran venait de commettre un impair et force est d'admettre que la réponse est affirmative. Le personnage aurait-il dû avertir des autorités qu'un crime pouvait être commis? Sans doute.

Cela nous ramène à un entretien réalisé avec l'autrice Izabel Chevrier il y a quelques semaines, qui nous annonçait alors de nouveaux problèmes pour ce cher Me Lapointe. Nous avons finalement compris de quoi il s'agissait cette semaine.

Elle nous disait : « Il va se mettre dans le pétrin, notre beau André, de façon tout à fait naïve, parce qu'on sait qu'il est sans malice, cet homme-là, et qu'il est d'une honnêteté à toute épreuve. Alors, sans même s'en rendre compte, il va se mettre vraiment dans le pétrin et cela va lui amener des soucis professionnels. »

Elle poursuit : « Ça ne va pas être facile de l'aider à sortir de là parce qu'il a le défaut de tous les avocats de la défense, c'est-à-dire qu'ils sont assurés qu'ils sont capables de se sortir de tout, tout seul, puisqu'ils sont des défenses. C'est difficile d'aider un avocat de la défense en général. »

Il va se réveiller dans le pétrin au niveau professionnel, plus au niveau du barreau.

Évidemment, on espère encore une fois que celui-ci va réussir à se tirer d'affaire, puisqu'il s'agit d'un personnage à la fois sensible et chaleureux dont on a cruellement besoin dans notre télévision. D'autant plus qu'un autre personnage de la quotidienne inquiète particulièrement les téléspectateurs en ce moment.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA jusqu'au 16 avril.