De nouveaux problèmes pour Me Lapointe dans Indéfendable : L'autrice commente

Après avoir combattu un cancer, une autre épreuve pour notre avocat préféré.

Indéfendable
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce lundi, nous avons vu Me Lapointe (Michel Laperrière) dans Indéfendable répondre à un texto inattendu, reçu d'un ancien client qui se trouve toujours en prison. Pour arriver à ses fins, le prisonnier a utilisé un burner phone, ce qui est bien sûr proscrit dans tout établissement carcéral.

Dans ledit message, celui-ci annonçait à son avocat qu'il souhaitait s'en prendre à un autre détenu et il lui demandait si cela pouvait compter comme de la légitime défense. Évidemment, Me Lapointe lui a répondu « ne fais pas ça », un conseil pour le moins succinct, bien que censé.

À ce moment, nous nous sommes posé la question à savoir si notre avocat préféré du petit écran venait de commettre un impair et force est d'admettre que la réponse est affirmative. Le personnage aurait-il dû avertir des autorités qu'un crime pouvait être commis? Sans doute.

Cela nous ramène à un entretien réalisé avec l'autrice Izabel Chevrier il y a quelques semaines, qui nous annonçait alors de nouveaux problèmes pour ce cher Me Lapointe. Nous avons finalement compris de quoi il s'agissait cette semaine.

Elle nous disait : « Il va se mettre dans le pétrin, notre beau André, de façon tout à fait naïve, parce qu'on sait qu'il est sans malice, cet homme-là, et qu'il est d'une honnêteté à toute épreuve. Alors, sans même s'en rendre compte, il va se mettre vraiment dans le pétrin et cela va lui amener des soucis professionnels. »

Elle poursuit : « Ça ne va pas être facile de l'aider à sortir de là parce qu'il a le défaut de tous les avocats de la défense, c'est-à-dire qu'ils sont assurés qu'ils sont capables de se sortir de tout, tout seul, puisqu'ils sont des défenses. C'est difficile d'aider un avocat de la défense en général. »

Il va se réveiller dans le pétrin au niveau professionnel, plus au niveau du barreau.

Évidemment, on espère encore une fois que celui-ci va réussir à se tirer d'affaire, puisqu'il s'agit d'un personnage à la fois sensible et chaleureux dont on a cruellement besoin dans notre télévision. D'autant plus qu'un autre personnage de la quotidienne inquiète particulièrement les téléspectateurs en ce moment.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA jusqu'au 16 avril.

