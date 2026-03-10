Indéfendable : Les téléspectateurs font des hypothèses sur la situation de Claude

Depuis de nombreuses semaines (même avant les Fêtes), Claude (Nathalie Madore) sombre de plus en plus dans un état dépressif au grand dam de ses collègues, impuissants face à l'accablement de leur détective privé.

La situation s'est envenimée récemment lorsque Cynthia Fortier (Anie Pascale) a été assassinée par son conjoint, juste avant qu'elle n'arrive pour la sauver de ses griffes.

Dans l'épisode de lundi, Claude a annoncé à ses camarades qu'elle s'apprêtait à prendre une pause. Ses mots n'avaient rien de rassurant.

Ainsi, les téléspectateurs ont échafaudé des hypothèses sur la condition (que plusieurs croient dramatiques) de l'enquêtrice. Les possibilités sont nombreuses.

« Claude est possiblement en épisode dépressif d’une maladie bipolaire avec des pensées suicidaires. »

« Mme Claude est sur un traumatisme ,elle a probablement un sentiment de culpabilité de ne pas être arrivé a temps pour sauver la dame , elle doit consulter un ou une professionnel, pour comprendre ce qui lui arrive. »

« Je pense que Claude as un cancer. De la façon qu'elle a réagit quand elle est allée voir André a l'hôpital me porte à croire qu'elle a un déni de la chose »

« Claude a repoussé un R.V. médical ,après sa séquence de tritesse.Elle a eu une séquence d'euphorie ! son humeur change constamment.. C'est un drapeau rouge ! »

« Claude. Fait une dépression si elle dit qu’elle arrête tout c’est parce qu’elle est fatiguée »

« Peut-etre que Claude est tombée en amour avec la gardienne de prison qu'elle a gardée dans sa roulotte et qu'elle s'en va là rejoindre ? »

« Pense que Claude est en épuisement professionnel. »

« Je pense que l’on verra pu. »

Une chose est claire : les téléspectateurs ne veulent pas voir la colorée Claude quitter la série. En espérant qu'elle accepte d'aller consulter...

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.