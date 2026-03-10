Accueil
Indéfendable : Les téléspectateurs font des hypothèses sur la situation de Claude

Le public a de l'imaginaire, ça, c'est certain!

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Depuis de nombreuses semaines (même avant les Fêtes), Claude (Nathalie Madore) sombre de plus en plus dans un état dépressif au grand dam de ses collègues, impuissants face à l'accablement de leur détective privé.

La situation s'est envenimée récemment lorsque Cynthia Fortier (Anie Pascale) a été assassinée par son conjoint, juste avant qu'elle n'arrive pour la sauver de ses griffes.

Dans l'épisode de lundi, Claude a annoncé à ses camarades qu'elle s'apprêtait à prendre une pause. Ses mots n'avaient rien de rassurant.

Ainsi, les téléspectateurs ont échafaudé des hypothèses sur la condition (que plusieurs croient dramatiques) de l'enquêtrice. Les possibilités sont nombreuses.

  • « Claude est possiblement en épisode dépressif d’une maladie bipolaire avec des pensées suicidaires. »
  • « Mme Claude est sur un traumatisme ,elle a probablement un sentiment de culpabilité de ne pas être arrivé a temps pour sauver la dame , elle doit consulter un ou une professionnel, pour comprendre ce qui lui arrive. »
  • « Je pense que Claude as un cancer. De la façon qu'elle a réagit quand elle est allée voir André a l'hôpital me porte à croire qu'elle a un déni de la chose »
  • « Claude a repoussé un R.V. médical ,après sa séquence de tritesse.Elle a eu une séquence d'euphorie ! son humeur change constamment.. C'est un drapeau rouge ! »
  • « Claude. Fait une dépression si elle dit qu’elle arrête tout c’est parce qu’elle est fatiguée »
  • « Peut-etre que Claude est tombée en amour avec la gardienne de prison qu'elle a gardée dans sa roulotte et qu'elle s'en va là rejoindre ? »
  • « Pense que Claude est en épuisement professionnel. »
  • « Je pense que l’on verra pu. »

Une chose est claire : les téléspectateurs ne veulent pas voir la colorée Claude quitter la série. En espérant qu'elle accepte d'aller consulter...

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.

