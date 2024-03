De nouveaux détails dévoilés à propos de la téléréalité qu'anime Marie-Lyne Joncas

Chloé (28 ans, Mère au foyer)

Merrick (26 ans, Campanologue)

En couple depuis 5 ans. Chloé a 3 jeunes garçons (9, 8, 7 ans) et ensemble ils ont eu une fille (3 ans)

Chloé et Merrick se sont rencontrés il y a 5 ans dans une quincaillerie ! Merrick est rapidement tombé en amour avec Chloé ainsi que de ses 3 enfants! La famille s’est agrandie depuis leur rencontre et le couple souhaite plus que tout acquérir une maison qu’ils pourront léguer à leurs enfants.