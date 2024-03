Voici quand débute la nouvelle téléréalité animée par Marie-Lyne Joncas

Aucun signe d’un retour du Fabuleux printemps de Marie-Lyne jusqu’à présent... Mais la saison ne s’annonce pas moins excitante pour les fans de l’humoriste et animatrice, qui pourront la retrouver à la barre d’un tout autre projet dès le 1er avril : Le grand chantier Rona.

Si le titre de cette innovante compétition porte d’abord à croire à une infopub ou à une série web commanditée, c’est bel et bien d’une émission de télé qu’il s’agit. D’ailleurs, avec son prix d’une valeur de 700 000 $ remis par son commanditaire-titre, nous oserions même dire que cette téléréalité s’invite déjà dans la cour des grands.

À l’aire où l’accès à la propriété est plus laborieux que jamais, 12 couples s’affronteront dans l’espoir d’accomplir leur rêve de devenir propriétaire. Le concept original s’imposera comme la plus importante compétition de rénovation de la province. Les concurrents devront effectuer une série de travaux pour compléter une maison neuve, sur une période de 10 semaines et, s’ils survivent aux rebondissements et éliminations, ils pourraient gagner cette demeure dans laquelle ils auront investi temps et énergie à la peaufiner de leurs mains. La maison du couple vainqueur sera offerte meublée et décorée.

Agissant comme animatrice, Marie-Lyne Joncas guidera les paires à travers les différentes épreuves. À ses côtés, deux habitués des émissions de rénovation, soit le designer Daniel Corbin et l’entrepreneur général Pierre-Olivier Cantin, qui seront de la partie pour donner un coup de main aux participants.

L’automne dernier, Noovo s’adressait aux amoureux à qui le marché immobilier semblait inaccessible, attirant des duos passionnés à se lancer dans l’aventure d’une vie. L’animatrice et ses acolytes se présentaient de même au public, invitant à tenter sa chance en grand nombre (voyez la vidéo ci-bas). Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que rien n’indique que la production arrêtera son choix sur des profils à priori adeptes de projets manuels. Avec une humoriste comme capitaine de bateau, on se doute que les courageux qui s’engageront dans l’expérience ne seront pas tous déjà des professionnels du « DIY » et que le concept risque d’être aussi amusant qu’accrocheur pour les téléspectateurs. Quoi que, qui sommes nous pour juger quiconque tentera sa chance, alors que pour rien au monde nous n’échangerions notre clavier pour un marteau? ;)

L'animatrice nous disait récemment ceci à propos de ce nouveau projet ici.

Les 40 épisodes de 30 minutes seront diffusés au quotidien, du lundi au jeudi à 19 h 30 dès le 1er avril, sur les ondes de Noovo et sur la plateforme Noovo.ca.