Marie-Lyne Joncas animera bientôt une nouvelle téléréalité qui s'annonce trépidante

Au début du mois de novembre, nous apprenions que Marie-Lyne Joncas allait animer une compétition de rénovation appelée Le grand chantier Rona.

Bien que le titre puisse nous confondre, Le grand chantier Rona n'est pas une nouvelle mouture de Ma maison Rona, animée par Marie-Lise Pilote au début des années 2000. Il s'agit d'un concept original, créé de toutes pièces par Zone3.

Douze couples, partagés entre deux maisons, effectueront une série de travaux sur une période de dix semaines afin de compléter une maison neuve, entièrement meublée et décorée, d’une valeur de 700 000 $.

« Dans "Ma maison Rona", ils travaillaient les fins de semaine et retournaient chez eux la semaine », nous rappelle Marie-Lyne Joncas. « Là, ils vont vivre dans les maisons. Un peu à la "Occupation Double", il va y avoir des caméras et on va les voir se lever, se faire à manger dans le chantier, etc. »

Plusieurs éléments de cette nouvelle compétition rappellent d'autres téléréalités, comme Tous pour un chalet. L'animatrice y voit aussi des affinités avec un populaire concours culinaire. « Quand je lisais le concept, je me disais que c'était un peu à la manière des Chefs : « "On arrête tout!" C'est le temps, l'argent. Ils doivent gérer tous les éléments qu'ils ont en main pour "gagner la pièce". »

Ce qui diffère de beaucoup de la plupart des autres émissions du même genre, c'est que Le grand chantier Rona sera tourné à quelques jours de la diffusion. « Ça va être un gros marathon, un beau trip de gang », indique Marie-Lyne Joncas. On peut s'imaginer aussi que le public aura un sentiment d'appartenance encore plus grand avec les participants étant donné ce court laps de temps entre les tournages et la diffusion.

Marie-Lyne Joncas promet d'ajouter sa touche d'humour et d'enthousiasme naturel dans cette nouvelle proposition. Elle travaillera aux textes avec son complice de toujours, Antoine Desjardins-Cauchon. « L'équipe m'a approchée en me disant qu'il ne voulait pas quelque chose de trop "corporate" », avoue l'animatrice qui nous a prouvé son adaptabilité et sa pertinence à plus d'une reprise, notamment à la barre de sa propre émission, Le fabuleux printemps de Marie-Lyne.

Les personnes intéressées à s'inscrire à l'émission sont invitées à le faire ici. « Si tu as tes cartes de construction, tu ne peux pas t'inscrire », précise l'animatrice. « Ce qu'on cherche, ce sont des couples manuels qui ont envie de tripper, qui sont charismatiques et qui ont de la personnalité. »

Le grand chantier Rona s’érigera sur Noovo en 2024.