De la visite rare à Sucré salé vendredi

Fabienne Larouche l'avoue elle-même : elle fait très peu d'entrevues. « À un moment donné tu as tout dit, les gens te connaissent. Puis, il y a aussi que moi, je veux mettre de l'avant les auteurs. Je viens de là. C'est leur projet, c'est leur idée, c'est leur série avec les réalisateurs et les acteurs », indique-t-elle.

Malgré tout, on verra la célèbre productrice à Sucré salé ce vendredi. Pourquoi a-t-elle accepté d'y participer? C'est la question que nous lui avons posé lors de notre visite du plateau de la série Les armes lundi. « Bien, parce que Mélanie Ménard, c'est une fille gentille. Puis c'était dans le Nord. C'était pas loin de chez nous. C'était au camping. Ça, ça me faisait rire parce que moi, je fais pas ça du camping. Mes parents, ils campaient pas. Ils ne nous ont pas habitués, mon frère et moi, à faire du camping. Fait que je campe chez nous. »

« J'en fais vraiment pas beaucoup [d'entrevues]. Pour de vrai, je refuse tout. Mais ça, j'ai fait "OK". Je suis allée. »

Ça devait durer 15 minutes et j'ai parlé pendant une heure et quart. Elle m'a posé seulement quatre questions. rires]

Fabienne Larouche semble particulièrement épanouie dans son rôle de productrice et de script-éditrice. « J'ai eu des années plus... intenses publiquement, mais là, j'aime bien ce que je fais. On accompagne, Michel et moi, les auteurs. On prend soin de nos productions. »

En plus des Armes à TVA, Fabienne Larouche produit STAT, Doute raisonnable, Dumas et la nouvelle quotidienne Antigang, dont les tournages s'amorçaient lundi.

