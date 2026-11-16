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De la chicane dans le chalet des exclus des finalistes d'OD Panama?

« Ils viendront pour moi, je m'en fous ».

OD Panama
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily
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Un premier extrait des dernières quotidiennes d'OD Panama a été dévoilé sur les réseaux sociaux et on constate rapidement qu'il semble régner un certain conflit entre les candidats.

Alanna et Tristan, qui ont été éliminés lors du voyage final, semblent faire la vie dure aux autres participants.

Dans l'autobus qui les mène jusqu'au chalet des exclus, tout le monde festoie à l'exception du couple évincé, qui a l'air complètement dépité.

Emma dit à la caméra : « On est avec Tristan et Alanna, c'est malaisant ».

« La communication, il y a un enjeu », indique Alexandrie. « C'est lourd », ajoute son partenaire, Mathieu.

« Ils viendront pour moi, je m'en fous », poursuit Emma. « Je lâche le bulldog », lance Enzo.

Voyez l'extrait ci-dessous.

Précisons que l'élimination d'Alanna et Tristan à Tenerife a fait beaucoup réagir. Lisez le tout ici.

Nous saurons s'ils ont réussi à régner leur conflit dans la quotidienne de ce lundi 16 novembre à 18 h 30.

Le vote pour le couple gagnant d'OD Panama a été lancé dimanche. Voyez lequel semble en avance pour le moment ici.

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