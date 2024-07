De grands changements pour Émilie Lajoie, alias Jessica, dans Indéfendable

Après la finale explosive que nous a préparée Izabel Chevrier, pour conclure la saison deux d'Indéfendable en avril dernier, on sait maintenant tout sur les raisons du départ de Martin-David Peters et de Nour Belkhiria de la série. Si la mort de Saïd était en lien avec les aspirations personnelles de son interprète, la mort de Me Legrand était purement une décision liée à l'histoire.

Si les spectateurs ont eu un choc suite à la nouvelle, ces départs ont certainement eu un impact sur les comédiens de la distribution régulière d'Indéfendable, eux qui ont déjà entamé les tournages de l'an trois. Ça fait partie du métier, mais ce sont toujours de petits deuils à traverser. C'est le cas pour Émilie Lajoie, entre autres, l'actrice qui interprète Jessica Renaud. Car bien que le personnage de la chef de gang et maîtresse de Me Legrand soit possiblement responsable de sa disparition, la comédienne, elle, perd son partenaire de jeu principal. Sur le tapis rouge du film Les Belles soeurs, l'artiste nous expliquait de quelle façon elle a vécu ce grand bouleversement.

« Je savais comment la finale allait se passer et j'ai pleuré devant mon écran parce qu'inévitablement, je perdais mon partenaire de jeu, Martin-David, qui a été un partenaire extraordinaire pendant deux ans. J'ai quand même appris mon métier sur les quotidiennes dans les deux dernières années. Martin-David fait partie des gens que je regardais travailler tout le temps. C'est un gentleman, c'est un grand comédien avec une rigueur dans le travail. Je pleurais devant mon écran. Mon chum était comme "Mais tu le savais?" Je lui disais "Mais oui, mais..!" »

Pour ce qui est de la rentrée et des nouveaux épisodes, Émilie confirmait notre pensée : « C'est sûr que Jessica, mon personnage, va avoir à répondre de ce qui s'est passé ». Se fera-t-elle prendre dans ses manigances? Ça, l'avenir nous le dira.

La comédienne renchérit : « Pour moi, c'est un grand privilège de travailler sur ce projet-là depuis deux ans. Ça a été quand même un beau cadeau ».

Cet été, Émilie Lajoie débute une collaboration avec un journal de la Côte-Nord dans lequel elle publie chaque mois une courte fiction. Entre deux tournages, elle explore ainsi ce médium de l'écriture et aspire à explorer davantage l'univers de la scénarisation dans sa carrière future.