Après que TVA ait annoncé le remplacement de Véronic DiCaire à Chanteurs masqués, on ne s'attendait pas nécessairement à la voir revenir rapidement à la télévision. D'autant plus que celle-ci nous indiquait, il y a un mois à peine, ne pas avoir quitté volontairement la compétition masquée. C'est donc avec surprise, mais aussi un grand bonheur, que nous la retrouvions, ce mardi, au sein du nouveau corps professoral de l'édition 2025 de Star Académie, un mandat qui lui permet déjà de faire un retour à TVA par la grande porte. Nous en avons discuté avec celle qui se montre fébrile devant ce nouveau défi.

Quand on lui demande si son départ de Chanteurs masqués et son arrivée à Star Académie sont liés, Véronic DiCaire nous répond par la négative. Est-ce que les Productions Déferlantes avaient cette idée en tête? Peut-être bien. Quoi qu'il en soit, Véronic DiCaire semble le choix tout indiqué pour enseigner le chant aux candidats de l'Académie, elle qui cumule plus de 20 ans de carrière, des spectacles partout à travers le monde, des parodies, des imitations et deux albums de chansons originales, pour ne nommer que cela. S'il y en a une qui maîtrise la voix, c'est bien elle. C'est d'ailleurs le directeur de l'Académie, Garou, qui a vu en elle la parfaite professeure de chant. On ne saurait le contredire!

Comment la principale intéressée entrevoit-elle ce nouveau défi? Avec beaucoup de bonheur, comme elle nous l'explique : « Qu'on pense à moi pour Star Academie, je trouve que c'était une super bonne idée, parce que moi, je pense que ce show-là, ça aurait été le genre de show que j'aurais fait quand j'étais jeune parce que je trouve que cette émission-là encadre vraiment les jeunes avec beaucoup d'expérience. »

« Puis moi, ça, ça me plaît, de partager mes connaissances, de partager mes expériences aussi », poursuit-elle. « Je ne suis pas une enseignante, mais je suis une technicienne vocale par exemple. Je vais certainement pouvoir les aider à trouver puis à chercher des notes et même à l'interprétation. Moi, j'aime beaucoup, mais pour ça aussi, de parler à voix, de trouver l'interprétation pour que ça ne soit pas nécessairement parfait. Ça, je trouve ça très le fun aussi, une vraie interprétation. »

L'artiste promet en outre d'être une professeure assez stricte, voire « sévère », de son propre aveu, mais pour une raison bien précise : « Moi, je pense que ce métier-là, si tu as la chance de faire et d'exercer ce métier-là, il faut une certaine rigueur, pour vrai, puis un certain respect de ce métier-là. C'est peut-être là où je disais "sévère", mais c'est parce que moi, je ne pense pas qu'il faut qu'on prenne cette expérience-là à la légère. »

Elle s'explique : « Parce que c'est un privilège que ces gens-là ont d'évoluer dans ce contexte, soit d'abord dans un contexte de spectacle incroyable, dans une académie incroyable, où justement ils auront accès à plein de gens qui font ça dans la vie. Je veux dire, c'est pas juste des petites tournées ou des petits contrats qu'on fait, nous, les artistes qui sont là pour les accompagner. Il y a un bagage qui est incroyable. » Rappelons qu'Émily Bégin et Pierre Lapointe s'ajoutent au corps professoral. Les détails à ce sujet sont ici.

Véronic DiCaire se souhaite de belles découvertes vocales pour la prochaine saison : « J'ai vraiment envie d'avoir des gens, des tessitures qui sont vraiment spéciales. Oui, uniques et spéciales. »

Star Académie sera en ondes à TVA à l'hiver 2025. Les auditions en ligne se poursuivent pour une semaine de plus, pour quiconque aurait envie de tenter sa chance.