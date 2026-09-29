D'autres émissions débutent cette semaine : voici lesquelles

Bien que la plupart des émissions et séries se sont (ré-)installées dans leur case horaire respective pour la saison télé, quelques productions débutent cette semaine.

D'abord, les six premiers épisodes de la nouveauté L'usine de peurs, animée par la créatrice de contenu Cocottee, débarquent sur Crave le 30 septembre. Dans ce jeu télévisé d'horreur, des personnalités bien connues du web affronteront leurs plus grandes peurs à travers une série d'épreuves - inspirées des classiques de l'horreur - aussi surprenantes qu'angoissantes, dans l'espoir d'être le dernier survivant et de mettre la main sur le prix de 20 000 $.

Le lendemain, le 1er octobre sur illico+, les téléspectateurs québécois pourront découvrir la série documentaire Fiasco, qui les replongera dans quatre histoires aussi absurdes que fascinantes : le vol des influenceurs, la folie du papier toilette pendant la pandémie, le Cocothon de Laval et la fin de l'émission En mode Salvail.

La neuvième saison de Pour emporter débutera le vendredi 2 octobre à 20 h sur les ondes d'ICI ARTV. Découvrez la première invitée de France Beaudoin ici.

Puis, le samedi 3 octobre à 22 h 30 sur ICI Télé, le public pourra découvrir le documentaire Coeur de motard, qui présente un club de moto qui carbure à la bienveillance et qui donne un nouveau sens à la camaraderie, à la fratrie et au sens large d’appartenance à une famille. Quelques membres du club ont d'ailleurs visité le plateau de Tout le monde en parle dimanche dernier et ont reçu un accueil très chaleureux.