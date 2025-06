Danyelle aborde sa perte de poids drastique à Survivor Québec

Les joueurs de Survivor Québec vivent une perte de poids considérable lors de leur séjour sur l'île en raison de la petite quantité de nourriture qu'ils ingèrent chaque jour.

Danyelle a pris la parole sur ses réseaux sociaux récemment afin d'aborder cet aspect de l'aventure, qui est beaucoup plus difficile pour les joueurs plus âgés.

« Cette perte de poids là touche à peu près tous les joueurs, sauf qu'une personne de mon âge et de mon statut physique, on va perdre beaucoup plus de masse musculaire rapidement qu'un joueur qui est beaucoup plus jeune.

Aussi, comme conséquence, on va avoir une perte de cheveux qui est importante, de là la coupe de cheveux [que vous pouvez voir dans la vidéo au bas de l'article]. C'est vraiment quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle. On ne mange pas beaucoup, on n'a pas beaucoup ni de vitamines, de protéines et tout ça. Donc, on ne peut pas vraiment y échapper. Il faut travailler fort au retour pour être capable de reprendre ce poids-là.

Moi, ce que j'aurais à vous dire, c'est que, mon Dieu, profitez de toute la belle nourriture que vous avez à la maison parce que c'est vraiment important pour notre santé. »

La finale de Survivor Québec sera diffusée dimanche prochain, entre 20 h et 22 h sur les ondes de Noovo.

Notons que, cette semaine, un joueur s'est attiré les foudres des téléspectateurs.

On vous expliquait aussi, plus tôt, l'absence de deux joueurs parmi les jurés ce dimanche.