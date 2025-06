Survivor Québec : Plus de détails sur l'absence des deux jurés ce dimanche

Dimanche, à Survivor Québec, Florence et André étaient absents du conseil de tribu. Patrice Bélanger a mentionné qu'ils étaient malades, sans plus.

À Survivor Québec en prolongation, l'animateur a toutefois fourni plus de détails sur la situation.

« La vie aux Philippines est ardue, elle est exigeante. Et ironiquement, sur les îles, parce que privées de nourriture exotique parfois, ils se préservent de certains petits parasites peut-être qui peuvent s'insérer. Tu sais, une fameuse tourista... », indique-t-il.

Celle que Florence et André ont attrapée était extrêmement violente.

Pour ne pas que les joueurs se présentent au conseil - parce qu'il manque des informations privilégiées et très importantes pour le vote ultime qu'ils auront à faire - il fallait que leur situation soit quand même assez grave.

Il ajoute : « C'est l'équipe médicale, encore une fois, bien au-delà de moi et de l'équipe de production, qui prend la décision et qui fait, cette joueuse-là ou ce joueur-là a besoin d'être sous soluté pour assurer la qualité de sa santé, parce que là, il se déshydrate ou il est vraiment mal en point. »

En début de saison, Patrice nous confiait également que ce n'est pas que Florence et André qui ont vécu des moments difficiles, plusieurs membres de l'équipe de production se sont retrouvés, eux aussi, en bien piteux état.

« À la fin de la run, il y a un petit virus qui a semblé commencer à circuler, on ne sait pas d'où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, comme n'importe quelle grippe au Québec, il suffit d'être contaminé une fois pour que, comme on vit en mini-communauté, on se côtoie beaucoup, on se croise beaucoup, on se partage les équipements, on prend le même stylo pour signer la feuille de présence à l'heure du dîner, ça fait que [il y a eu plusieurs victimes]. »

Il ajoute : « La portion "intestin grêle" a été mise à rude épreuve, si les murs pouvaient parler, ils en révéleraient beaucoup, vous êtes contents que les murs de nos chambres de bain d'hôtel ne puissent pas parler tant que ça, parce qu'ils ont vu et reçu des affaires pas possibles. » 😳

Heureusement, comme on a pu le voir dans les images présentées à Survivor Québec en prolongation, Florence et André seront présents lors de la finale, qui sera diffusée dimanche prochain, le 15 juin, de 20 h à 22 h sur les ondes de Noovo.