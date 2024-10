Dany Turcotte avait demandé que ce passage soit retiré du montage de TLMEP

Dimanche, Dany Turcotte visitait le plateau de Tout le monde en parle afin de parler de la sortie de son autobiographie, Dany Turcotte & fils.

Comme il tient des propos étonnants face à la fin de son aventure à l'émission dans son livre, Guy A. Lepage l'a confronté sur certains passages. Voyez ce que les deux hommes se sont dit en direct dimanche ici.

L'animateur est revenu, entre autres, sur le fait que Dany Turcotte avait demandé, en 2014, à ce que le segment où il remettait une carte à Caroline Néron - qui disait ceci : « J'ai voulu t'offrir un petit bijou, je suis allé partout, je suis même allé sur "carolineneron.com", mais je n'ai rien trouvé de beau » - soit coupé au montage.

La production a décidé de m'envoyer à l'abattoir au profit de la publicité que la controverse va créer. - extrait du livre

« Je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas coupé ça », indique alors Guy. « Premièrement, c'est une très bonne carte ».

« Ben là, ce n'est pas toi qui a eu tout le déferlement la semaine après », réplique Dany, ce à quoi Guy indique : « Oui, mais tu l'as eu après que c'était passé, tout le monde était crampé. Et, c'est ça le travail du fou du roi. Peut-être que tu étais rendu à un moment où tu ne pouvais même plus assumer le fait qu'il était pour y avoir des réactions. »

« J'avais de la misère, effectivement, parce que j'avais été tellement écorché souvent que j'avais de plus en plus peur de déplaire. [...] J'étais un chien dégriffé, j'étais un poodle assis là qui ne savait plus quoi faire... »

Nous nous attendions à un échange beaucoup plus lisse entre les deux anciens collègues, mais ils ont tous deux su faire valoir leurs points avec respect et éloquence. Bravo pour ça!