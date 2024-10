D'anciens VJ de Musique Plus réunis pour une émission spéciale

Le style grunge vous manque? Les fixatifs capillaires hantent encore vos nuits? La nostalgie s'empare de vous au moindre rythme des vidéoclips directement tirés des années 90? Alors, vous ne voudrez certainement pas manquer l'épisode spécial des Enfants de la télé, qui sera consacré à la défunte chaîne Musique Plus.

C'est le 2 septembre 1986 qu'apparaît pour la première fois à la télé les images de ce qui deviendra une véritable institution pour les Québécois, un souvenir profondément ancré dans l'imaginaire collectif. Près de 40 ans plus tard, la nostalgie est toujours aussi présente, sinon davantage, alors que se multiplie les émissions spéciales, les bouquins et autres projets destinés à rendre hommage à Musique Plus.

Il s'agit donc d'un excellent point d'entrée pour Les enfants de la télé, qui dédie son prochain épisode aux belles années de la chaîne, avec quelques-uns de ses VJ les plus mémorables. Autour de la table, André Robitaille et Mélanie Maynard recevront notamment Varda Étienne, qui animait à l'époque la populaire émission Bouge de là. Celle-ci sera accompagnée d'Anne-Marie Withenshaw (L'artiste du mois, Le Rock Show), d'AngeLo Cadet (Perfecto) et de Patrick Groulx (Le Groulx Luxe), tous des animateurs ayant contribué à bâtir la renommée de Musique Plus. Il sera très intéressant de les voir se remémorer certains de leurs passages les plus marquants de la chaîne, constituant pour la plupart leur début de carrière médiatique. On peut s'attendre à des anecdotes inédites de la part de ces quatre figures marquantes de Musique Plus, tandis que des extraits d'archives rythmés de nostalgie seront présentés.

Rappelons que ladite chaîne a fait un bref retour en ondes, le mois dernier. Plus de détails ici.

En outre, ce n'est pas la première fois que l'équipe des Enfants de la télé dédie un de ses épisodes à des retrouvailles entre les différents acteurs d'une série à haute saveur nostalgique. Celui réunissant la distribution de Chambres en ville avait d'ailleurs fait les manchettes, alors qu'un éventuel retour avait été abordé... On vous en parlait ici.

L'émission spéciale Musique Plus des Enfants de la télé sera diffusée ce mercredi à 20 h, sur les ondes d'ICI Télé.