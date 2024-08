Nous apprenions il y a quelques semaines la mise en ondes de MusiquePlus en rappel, une émission spéciale qui honorera la nostalgie des formats bien-aimés de la feue station télévisuelle.

L'épisode unique d'une heure sera animé par Chloée Deblois, avec la participation de l’ex-VJ Chéli Sauvé-Castonguay. Le créateur de contenu et humoriste Tai TL a lui aussi été repêché pour contribuer à l'animation, possiblement dans l'espoir d'inciter les jeunes de la génération Z à s'intéresser à cette pépite d'or de notre culture populaire!

Avec un tel trio pour revisiter le succès de la chaîne musicale, la formule s'annonce bel et bien mise au goût du jour. Si les animateurs retrouvent des artistes dans un studio devant public, rappelant les émissions de la chaîne chérie, on plongera toutefois dans des univers musicaux actuels. Parmi les artistes présents, vertains sont en pleine ascension comme Aswell (qui, avant même la parution de son premier album en 2024, cumulait les millions d'écoutes), et des talents d'ici, comme Soran, Marilyne Léonard, Naomi et L’Isle. D'autres invités cumulant plus d'expérience, comme le groupe de hip-hop Muzion, sont aussi attendus. L'heureux mélange de styles risque de plaire tant aux nouveaux fans qu'aux habitués des découvertes à Musique Plus. À écouter en famille ou entre amis pour une soirée électrisante!

À noter que des surprises ont été promises par la production : apparitions de vedettes et segments rappelant la programmation de MusiquePlus seront au rendez-vous.

L'émission ayant été préenregistrée, on découvre ce lundi les premières images de MusiquePlus en rappel. Découvrez les photos dans la galerie ci-bas pour un aperçu de ce qui vous attend.

La diffusion est prévue le 3 septembre prochain à 20h, en simultané sur les chaînes de Noovo, Noovo.ca, et Crave. À ne pas manquer!