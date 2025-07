D'anciens participants de Big Brother Célébrités se retrouvent dans un nouveau projet intrigant

Rire en se levant le matin, n'y a-t-il rien de plus satisfaisant? C'est du moins l'avis de plusieurs humoristes et personnalités connues d'ici, qui proposent depuis ce vendredi une nouvelle série de capsules humoristiques unique en son genre et qui devrait vous plaire.

Intitulée « Toasté des deux bords », la série propose à 10 duos composés d'humoristes et d'artisans culturels de se retrouver au lit pour un court déjeuner, afin de discuter d'une variété de sujets tous plus inusités les uns que les autres. En peignoir ou en pyjama, les comiques répondent à toutes sortes de questions, lesquelles portent tantôt sur la rage au volant, la précarité du métier, les chansonnettes et le lavage des vitres... Rien de moins!

On promet des discussions animées sur fond de débat et de franche camaraderie. C'est justement ce que nous pouvons constater dans la bande-annonce relayée sur les médias sociaux, que vous pouvez regarder ci-dessous. Le tout, dans un format de 10 épisodes d'une dizaine de minutes chacun.

Parmi les 20 artistes qui ont accepté de se prêter au jeu, on retrouve plusieurs anciens participants de Big Brother Célébrités des précédentes saisons, dont Liliane Blanco-Binette, Stéphane Fallu, Alexandre Aussant (Mona de Grenoble), Eddy King et Joëlle Paré-Beaulieu. Il est particulièrement intéressant de les voir interagir entre eux, dans un contexte plus décontracté que celui des trahisons et des alliances.

Puis, la distribution de Toasté des deux bords comprend notamment les humoristes et artistes Charles Pellerin, Tommy Néron, Louis Girard-Bock, Jean-François Mercier et Geneviève Hébert-Dumont.

L'entièreté de la série peut être visionnée dès maintenant sur noovo.ca en cliquant ici. C'est également offert en intégralité sur la plateforme CRAVE.

Quant à Big Brother Célébrités, rappelons que nous nous sommes récemment commis au jeu des hypothèses, en tentant de deviner quelles célébrités pourraient bien participer à la 6e saison. Découvrez le fruit de nos prédictions ici.