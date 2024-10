Coup de chapeau à Stéphane Rousseau

S'il y a un artiste qui se démarque cette saison dans nos écrans, c'est bien Stéphane Rousseau. Comédien, humoriste, chroniqueur et artiste, celui-ci excelle dans toutes ces sphères, nous offrant de petites perles à chacune de ses apparitions. C'est donc avec la plus grande conviction que nous souhaitions lui offrir ce coup de chapeau.

Depuis quelques saisons, Stéphane Rousseau nous fait vibrer dans STAT. Bien que son personnage ne soit pas au centre de toutes les intrigues, Stéphane Rousseau a fait d'Éric Perron un protagoniste incontournable de la quotidienne, aussi imparfait qu'attendrissant. Si on a craint pour sa vie la saison dernière, nous vivons beaucoup d'inquiétudes avec lui cette saison, alors qu'il est au chevet de son père malade. En rechutant dans sa dépendance au jeu, Éric Perron semble aussi sur un bien mauvais chemin...

Stéphane Rousseau a su infuser toute son empathie dans son personnage, lui permettant de prendre sa place dans nos écrans. Les émotions sont souvent au rendez-vous, alors qu'il s'inquiète pour son père ou pour ses amis. Tissé à même le coeur, ce personnage fait partie de nos chouchous du petit écran. On le doit au talent de Stéphane Rousseau, tout comme aux écrits intelligents de l'autrice Marie-Andrée Labbé.

Qui plus est, Stéphane Rousseau nous a fait la surprise cette saison de devenir chroniqueur dans deux productions que l'on adore, Je viens vers toi à Noovo et Véronique et les fantastiques à la radio de Rouge FM. Dans ce contexte, libéré de toutes contraintes, Stéphane Rousseau peut laisser libre cours à son imagination débordante, son humour bon enfant et son authenticité redoutable. Le résultat s'avère être de la pure magie! (Le texte se poursuit plus bas).