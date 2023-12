Marchande de rêve, l’attendue mouture de La Voix 2024 dévoilera, au gré de quelques ajustements (apprenez-en plus ici à ce sujet), bon nombre de chanteurs virtuoses aux téléspectateurs. Si bien que cette fois, même l’intuition bien aiguisée de Corneille n’y voit que du feu. Nous nous sommes entretenus avec ce dernier, qui renouvelle son titre de coach à l’émission pour un second mandat. « Cette année, j’ai des artistes. Des gens qui vont aller loin. »

Nouvelle saison, nouveau monde… Et une nouvelle approche ? Corneille planifiait aborder le jeu un peu différemment, cette fois, bien qu’il ait vite repris ses aises en se retrouvant au studio. Rappelons-nous que la 10e saison du variété est, pour la première fois, entièrement préenregistrée.

L’année passée, quand Sophie Grenier a chanté aux auditions à l’aveugle, j’ai dit à tout le monde "on a la gagnante ". Je le savais ! Alors j’ai pris la saison très cool, parce que je le savais que c’était elle qui gagnerait. Il y a des choses que tu sais par instinct, quand tu es artiste.

« Ce qui a marché pour moi l’année passée, c’est que j’étais moi-même. Et être soi-même ça vient aussi avec le fait de ne pas vouloir contrôler les choses, de ne pas vouloir anticiper des résultats. Ça reste quand même une compétition, il y a un minimum de stratégie. Mais en ce qui me concerne, j’ai pas joué l’année passé et ça a marché. Alors cette année, je l’aborde de la même façon. Et justement, cette année, je ne le sais pas (qui va gagner). Ce qui me dit que j’ai mes chances donc, j’ai des cartes à jouer et je les joue. Alors que l’année passée j’avais enlevé mon pied de l’accélérateur, j’étais plus dans l’accompagnement. »

Parce qu’on aime le doux sens de la compétitivité de Corneille, qui s’aiguille surtout envers son collègue Mario Pelchat, qui prend plaisir à braquer son titre de grand vainqueur de l’édition de 2023, nous avons bien ri lorsqu’il nous a confié, taquin : « Cette année, que tout le monde gagne, ça ne me dérange pas, faut juste pas que ce soit lui ». Il nous expliquait plus sérieusement que la chimie des quatre artistes est indéniable.

Il y a quand même un petit bout où je deviens plus résolument stratège. Et ce qui m’aide, c’est que j’ai des candidats tellement inspirants ! Il y a des candidats qui sont arrivés, qui ne pensaient pas se rendre plus loin que les auditions à l’aveugle et se rendent en qualification. À chaque étape, ils se révèlent.

Celui qui abonde de sages paroles pour ses protégés a comme raison d’être en tant que coach d’offrir de la confiance aux membres de son équipe. « Tout le reste, c’est leur raison de vivre. Ils n’ont pas besoin de motivation. Ils sont rendus ailleurs. Leur seule faiblesse possible, c’est comment ils gèrent leur stress. Mon rôle, c’est de leur construire des petites bulles psychologiques pour qu’ils aient confiance pendant leurs prestations et la conservent après La Voix. »

Quand on vient de loin, on peut se permettre de rêver, non? Le chanteur de RnB, qui continue de se renouveler, aurait-il eu le sang-froid de se lancer dans une aventure comme celle que vivront les candidats? « Ishhh, je ne le sais pas… J’applaudis tellement leur courage. J’aurais été du genre à me dire “ce n’est pas ma place”. Je compose, j’ai mon univers, je ne suis pas bon à chanter les chansons des autres, à moins que je puisse les transformer à ma guise. Il y a des saisons où j’avais l’impression que ce n’était pas permis. Mais si j’avais vu une saison comme l’an dernier, avoir entre 20 et 25 ans, je l’aurais fait. »

Corneille et ses acolytes seront de retour dans nos écrans pour le dixième anniversaire de La Voix dès le 14 janvier prochain sur les ondes de TVA et TVA+.