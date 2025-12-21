Coco Belliveau hérite d'un rôle dans cette émission de fin d’année de Radio-Canada 

S’il y a bien une tradition que les Québécois s’efforcent de poursuivre, chaque année, c’est la soirée du 31 décembre devant la télé. En effet, force est d'admettre que les dernières heures de l'année sont plus souvent qu'autrement liées à la franche rigolade devant notre écran.

Et cette fin de 2025 ne fera guère exception, avec le retour des grands favoris du 31. Feront partie de cette cuvée annuelle la 50e édition du Bye Bye, ainsi que de nouvelles éditions de la revue de fin d'année d'Infoman, de même qu'En direct du jour de l'an. Pour autant, Radio-Canada a choisi de bonifier, depuis quelques années déjà, son offre et proposera au tout début de 2026 une émission bien spéciale.

Dans Improtéine expose 2025, le collectif humoristique ontarien Improtéine est à la recherche de ce qui a fait dérailler l'année. Le synopsis dévoile :

« La revue de l’année du collectif humoristique ontarien Improtéine poursuit sa mission : trouver ce qui a fait dérailler l’année! Dans cette édition, le groupe Improtéine, devenu la référence en journalisme au Canada, découvre, au fil de ses enquêtes, qu’une grave prophétie se réalisera en 2025 ; prophétie selon laquelle, quand les six piliers d’une société tombent, le pays s’écroule. Comme la fierté canadienne bat son plein en 2025, le dernier des six piliers, celui du patriotisme, reste solidement en place. Improtéine s’engage à détruire la fierté canadienne d’un bout à l’autre du pays afin d’assurer un avenir fort et prospère pour tous. »

Pour ce faire le groupe humoristique a retenu les services des toujours aussi efficaces Georges Laraque et de celle que plusieurs aurons connu à Big Brother Célébrités, pendant 2 saisons, de même que dans la version canadienne des Traîtres, Coco Belliveau. Celle-ci viendra assurément pimenter la vaste enquête, avec humour et dérision.

Il n'y a pas à dire, la soirée du 31 décembre sera riche de découvertes et d'humour, avec un chapelet d'émissions pour nous divertir.

Quant à Coco Belliveau, celle-ci poursuivra sur son élan télévisuel avec un nouveau mandat aux Gérants d'estrade de Big Brother Célébrités. Découvrez le tout ici.