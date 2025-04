Coco a eu besoin de pauses sensorielles pendant Big Brother Célébrités : La téléréalité sur le spectre

En marge d'une 5e saison plus que relevée de Big Brother Célébrités, marquée par les nombreuses stratégies et trahisons, nous avons souhaité parler à celle que plusieurs considèrent encore aujourd'hui comme la vraie gagnante de la saison, Coco Belliveau.

Bien qu'elle soit entrée dans la maison des champions vs recrues avec une immense cible dans le dos, Coco a fait son petit bonhomme de chemin, armée de ses petits gants de trahison, en compagnie de sa fidèle alliée Liliane, pour finalement échapper à la victoire de près. Une performance flamboyante, aussi divertissante qu'amusante, qui a certainement marqué les esprits.

En entrevue, Coco nous explique qu'il n'est pas toujours simple pour une personne sur le spectre de l'autisme de se prêter à un tel exercice. En outre, elle nous explique avoir eu besoin de « pauses sensorielles » durant la saison, pour se calmer les esprits et se recentrer.

À ce sujet, elle nous dit : « Au cours de la saison, j'ai plus fait attention à ma santé mentale. J'ai pris des pauses sensorielles parce que je suis sur le spectre. La première fois, j'étais tellement anxieuse, je ne les prenais pas [les pauses sensorielles], je ne dormais pas assez. Là, je m'assurais de me coucher de bonne heure. Des fois, quitte à manquer une activité de soir pour aller parler avec la nounou, qui peut nous parler de soir si on ne va bien. Des fois, j'allais jaser avec la nounou pour un peu clairer mes émotions, puis les autres, ils jouaient à boulettes. Puis c'était correct que je le manque. C'est sûr que je participais en gros général, mais je pense que j'ai vraiment mieux géré ma santé mentale cette fois-ci. »

Elle nous explique en quoi consistent ces pauses sensorielles : « Oui, c'est que dans le fond, dans Big Brother, c'est beaucoup de conversations. Je n'ai pas une grosse batterie sociale. Les lumières sont très, très fortes. Elles ne sont jamais éteintes. Elles sont toujours ouvertes pas mal au maximum pour que ça soit de belles images. Alors je partais. J'ai des coquilles pour le son. Je me mettais en silence. Je mettais mes lunettes teintées. Je m'assoyais dans mon lit et je prenais un break. Que ce soit que je faisais un peu de lecture ou que je faisais juste profiter du silence ou que j'allais dehors et que je m'assoyais au soleil. Ça ne peut pas être de grosses affaires parce que je n'ai pas tous les outils que j'ai dans la vraie vie, mais je me suis acheté une couverture lestée que j'ai amenée avec moi. Je me mettais en dessous de tout ça et j'essayais de calmer mon système nerveux. »

Pour moi, c'est sûr que c'est essentiel de faire ces choses-là parce que ça me permet de revenir dans le jeu dans un meilleur état.

Elle nous indique pourquoi elle pense que c'est important de voir des joueurs sur le spectre de l'autisme dans des téléréalités comme Big Brother Célébrités : « Je pense que c'est important, oui, parce qu'il y a tellement de stéréotypes par rapport aux personnes sur le spectre. Souvent, un des stéréotypes, c'est qu'on n'est pas drôle. Au contraire, je trouve que les gens sur le spectre, j'en connais plein et il y en a tellement qui sont drôles. Ou ne pas être capable de faire de la gestion sociale. Ce n'est pas vrai. Je suis une personne sociale. Il y a des personnes sur le spectre qui sont sociales. Est-ce que j'ai une lecture parfaite de comment les gens vont réagir ou qu'est-ce que des fois certaines affaires signifient? Non, mais je pense que je me débrouille bien et j'ai beaucoup de codes que j'ai appris au cours de ma vie. »

Coco nous a fait la démonstration de ces propos tout au long de la saison, et c'est pour cette raison qu'elle est happée par une immense vague d'amour depuis sa sortie de l'aventure : « Je suis contente d'avoir aidé votre hiver. Je sais que ce n'était pas un hiver facile, je ne le savais pas pendant que ça se passait, mais ça m'a fait du bien de savoir que les gens ont souri, ont ri. »

En outre, on pourra bientôt retrouver Coco Belliveau dans un autre projet qui lui tient beaucoup à coeur, une série documentaire intitulée Divergentes, qui s'intéressera à la neurodivergence au féminin : « Il y a des épisodes sur l'amitié, le travail, les relations de couple. Ça touche pas mal toutes les sphères. On rencontre d'autres personnes sur le spectre, des gens de l'industrie aussi. J'ai vraiment adoré. Je pense que le but, à la base, c'était vraiment que ça soit quelque chose que les conjoints peuvent écouter, tes enfants peuvent écouter, les gens peuvent plus comprendre. Mais je pense que ça va surtout faire du bien aux femmes pour mieux se comprendre. Ça montre vraiment c'est quoi les subtilités du profil féminin. En tout cas, ça démystifie beaucoup d'affaires. Ça va faire du bien et, effectivement, œuvre utile. »

Produite par Duo Productions, la série Divergentes sera présentée sur AMI-télé les mercredis à 21 h dès le 30 avril et sera disponible sur AMI+ (amiplus.ca).