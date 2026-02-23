Accueil
Christophe donne son avis sur le jeu controversé de Normand à Big Brother Célébrités

Pourrait-il se rendre loin? Christophe est sans équivoque.

<em style="color: rgb(71, 85, 105);">Big Brother Célébrités</em>
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Depuis le début de cette saison de Big Brother Célébrités, les téléspectateurs critiquent le jeu de Normand D'Amour puisque ce dernier s'avère plus effacé dans la maison que certains de ses jeunes colocataires. Comme l'acteur s'affiche comme un passionné de jeux, bien des gens croyaient qu'il serait plus volontaire et stratège.

Comme Christophe Dupéré, plus récent exclu de l'aventure, a été victime du même genre de critiques que Normand, nous lui avons demandé ce qu'il pensait de la position de l'interprète de Pascal St-Cyr dans STAT.

« C'est un loup solitaire, mais il a de l'info de partout. Lui aussi, il a une bonne game sociale. Des fois, il faut s'éloigner pour mieux comprendre. Il n'est pas le plus actif, mais il n'a pas à faire de gros moves pour avoir de l'info, elle se rend à lui. Je trouve que sa position est parfaite », nous confie-t-il.

Par contre, lorsqu'on lui demande s'il pourrait se rendre en finale, il est sans équivoque. « Non. »

À un moment donné, il va sauter. Un loup solitaire, ça va être utilisé comme pion, ou comme bouclier. C'est impossible que le bouclier tough jusqu'à la fin. Il va casser.

Christophe s'est fait qualifier de « plante verte » par le public. Voyez sa réponse formidable à ses détracteurs ici.

Comme bien des internautes, Christophe croit que Félix a de bonnes chances de se rendre jusqu'en finale, mais il se garde des réserves. « Il pourrait se rendre loin, c'est un athlète incroyable, mais je pense peut-être que sa campagne contre moi lui a fait mal. On le voit, il dit à des gens qu'il va peut-être trahir Marie-Ève, mais là, il vient la voir pour lui dire : "ne t'inquiète pas, si tu entends ça, je ne te trahirai pas". Ça, ça peut commencer à être des terrains glissants un peu. Les gens ne sont pas caves. Il a une barricade. S'il amène quelqu'un, c'est Marie-Ève. Mais il pourrait s'en sortir. C'est un excellent joueur. »

Outre Félix, il mise sur son alliée Gabrielle pour remporter les honneurs cette année. « Je pense qu'elle est vraiment bien partie. En espérant que l'immunité lui serve énormément et que ça soit un point tournant dans sa game... » Rappelons que Christophe a donné son vote à son amie pour lui permettre de faire une épreuve pour mettre la main sur une immunité pour la semaine et elle l'a fièrement remportée.

Big Brother Célébrités est diffusé du lundi au jeudi à 19 h 30 et les dimanches soirs à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.

