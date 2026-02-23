Christophe Dupéré a quitté la maison de Big Brother Célébrités ce dimanche soir.

Bien des téléspectateurs l'ont qualifié de « plante verte » sur les réseaux sociaux parce que son jeu était plutôt effacé par rapport à d'autres joueurs, comme Mona, Gabrielle ou Félix.

Sa réponse à ses détracteurs est parfaite!

Toutes les plantes sont bonnes pour l'oxygène d'une maison. Ça fait que c'est important d'en avoir.

« Je comprends qu'ils peuvent [trouver que j'étais plus discret], mais, moi, ma game, c'était ça. Je n'avais pas de collier de coup d'État. Je n'ai pas trahi. Je n'ai pas attaqué du monde. Ma game sociale était bonne. Je n'étais jamais en danger. Ça fait que j'étais comme : je vais continuer à vivre ça. Je vais juste entretenir toutes les relations. Ça m'aidait beaucoup. »

Il ajoute : « "L'alliance à quatre", je trouvais qu'on avait une belle dynamique. On était très étanche. On gardait toute l'info. On ne se mentait pas. On se disait toute la vérité. Je suis vraiment fier de ça. Puis, tu sais, Mona est frontale. Gab est frontale aussi. Moi et Oussama, on était vraiment appréciés de la maison. Ça fait que tout le monde nous parlait. Ça fait qu'on se ramassait de l'info. »

« Si tu ne joues pas, tu sors », nous explique l'humoriste. « Quand tu te rends aussi loin dans l'aventure, c'est que tu joues. Mais c'est juste qu'au montage, ils prennent ce qui est vraiment de la trahison, de la grosse stratégie, ou des colliers, des pouvoirs, toute la patente... mais tout le monde joue. »

Le jeu de Christophe, bien que plus subtil, était plutôt éreintant. « Ma game, c'était d'être proche des gens, que les gens viennent me parler. C'est épuisant mentalement, parce qu'il ne faut jamais que je me trompe dans ce que je dis aux gens ou non. C'est quand même un bon casse-tête mental à faire à tous les jours. Moi, j'allais aux toilettes ou dans la douche, j'étais en récital dans ma tête de "qu'est-ce que je peux dire à Félix, qu'est-ce que je ne peux pas dire à Marie-Ève, qu'est-ce que je peux dire à elle, qu'est-ce que je ne peux pas dire à l'autre?" C'est drainant, mais ça, les gens ne le voient pas. »

Chose certaine, Christophe aura amené de la douceur et de la bienveillance dans la maison et dans nos télés. « J'ai été vulnérable pas rien qu'une fois. Je le répète. Pleurer, c'est sexy. J'ai fait ça toute la saison! À la semaine un, je pleurais à Mona parce que j'avais dit à Will pour La Coop, parce qu'il targettait Gab de la mettre sur le bloc. Fait que ma vulnérabilité au complet, j'aurais aimé ça qu'on la voit plus, mais je pense que les gens l'ont sentie au dernier show. »

Merci à Christophe Dupéré pour cette douceur masculine dans nos écrans!

Big Brother Célébrités est diffusé du lundi au jeudi à 19 h 30 et les dimanches soirs à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.