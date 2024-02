Christian Bégin commente les propos de Colombe St-Pierre à La vraie nature

Colombe St-Pierre a été très transparente et vulnérable lors de sa visite au chalet de Jean-Philippe Dion dimanche soir.

Celle-ci raconte qu'à 46 ans, elle fait encore des journées de 19 heures et que, si elle n'avait pas été mentore aux Chefs, elle aurait fait faillite et aurait donc dû fermer son restaurant.

À noter qu'elle est propriétaire du restaurant gastronomique Chez Saint-Pierre, à Rimouski.

Ses propos à La vraie nature ont eu un effet bœuf.

À la suite du partage d'un extrait sur les réseaux sociaux (que vous pouvez revoir ici), il y a eu énormément de réactions. Christian Bégin y a même mis son grain de sel.

Important tout ça!!! Pour comprendre un peu, juste un peu, la réalité d’une grande restauratrice et exceptionnelle cheffe….et mon amie pour la VIE!!!

Précisons que Christian Bégin baigne aussi dans le monde de la restauration. En plus d'être l'animateur d'une émission culinaire à Télé-Québec, Curieux Bégin, il est propriétaire d'une épicerie fine à Kamouraska avec la chef Marie-Fleur St-Pierre. Pour les curieux, l'établissement s'appelle Le jardin du bedeau, et on y retrouve un grand choix de fromages, de bières de microbrasseries, de cidres et de vins québécois, ainsi que des légumes et des viandes de la région.

Vous pourrez retrouver Colombe St-Pierre dans la prochaine saison des Chefs le printemps prochain. Rappelons que cette 13e saison en sera une bien spéciale. Apprenez-en plus ici.