Christian Bégin commente la fin de Y'a du monde à messe

Cette semaine, nous avons appris qu'après 10 saisons à l'antenne de Télé-Québec, le talk-show Y'a du monde à messe ne serait pas de retour à la télé. Les raisons évoquées par la chaîne laissaient entendre un véritable tournant dans la programmation au cours des prochains mois, faisant davantage place à la jeunesse.

Christian Bégin, l'animateur de l'émission depuis 10 ans, a partagé une émouvante note sur ses réseaux sociaux, en réponse à l'arrêt du programme.

« Hier on a tourné la dernière émission de @yadumondeamesse. 10 ans. Près de 1000 rencontres, 1000 conversations. C’est un adieu difficile. Quitter cette chaise, cette église que nous avons autrement sacralisée, c’est douloureux…. C’est 10 ans d’une vie dont le sablier s’affole… Mais on tourne cette page avec la conviction intime d’avoir bien fait not’ job, d’avoir fait œuvre utile en proposant un rendez-vous unique dans le paysage télévisuel d’ici. Un lieu où la parole se voulait élevante, bienveillante ( oui ce mot! ), et où on était riche d’un peu plus de temps pour se jaser. Il reste pas beaucoup de lieux où ça s’peut ça…

Et la joie que je ressens d’avoir fait ça, d’avoir eu l’incommensurable privilège de participer à cette « messe » laïque, pour la suite des choses, sera un rempart devant la tristesse du deuil que nous traversons… Parce que c’est pas juste une job qu’on perd, c’est une famille ( oui ce mot! ), des liens précieux qu’on trouvera ben, éventuellement, le moyen de faire vivre autrement…ailleurs…

MERCI d’avoir été fidèlement au rendez-vous!!! MERCI de nous avoir écouté « religieusement » comme vous dites souvent:) J’ai TOUTTE aimé de cette « ride »!! C’est possible de se faire ça doux et bon et signifiant:) Et je suis si fier qu’on ait fait ça ENSEMBLE:) Pis, l’air de rien, dans ce monde qui change à une vitesse grand V, y’a encore du monde à messe! :) MERCI TANT!!!! Vous avez pas idée!!!! :) »

Dans la section des commentaires, plusieurs sont évidemment très déçus de l'annulation du rendez-vous estival. Et on les comprend! Qu'à cela ne tienne, ceux-ci auront la chance une dernière fois de communier avec Christian et ses invités, lors d'un épisode spécial du temps des Fêtes, prévu le 24 décembre prochain.