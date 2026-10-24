Charles Tisseyre sera enfin l'invité de cette populaire émission

Ce vendredi, c'est avec une joie certaine que nous avons découvert l'identité de certains des nouveaux invités de la saison actuelle du talk-show Pour une fois. L'émission, présentée chaque samedi, comble notre appétit pour les entrevues, alors que nos artistes préférés se dévoilent comme rarement.

Au moyen de la plateforme Public Cible, nous apprenons que Charles Tisseyre sera l'un des prochains participants. L'animateur, qu'on retrouve à la barre de Découverte depuis tant d'années, n'offre que très peu d'entrevues hormis avec comme sujet la science. Nous aurons assurément le bonheur de découvrir des facettes méconnues de sa vie personnelle, alors que quatre artistes - dont l'identité n'a pas encore été révélée - viendront pour l'interroger. Peut-être en profitera-t-il pour aborder sa relation avec son fils connu (voir photo ici)?

Comme le tournage est prévu en novembre, on devine aisément que l'épisode mettant Charles en vedette sera présenté l'hiver prochain sur les ondes de Télé-Québec, après la pause des Fêtes. Comme une surprise ne vient pas seule, deux autres invitées ont également été dévoilées, à savoir Luce Dufault et Marie-Philip Poulin. Rappelons qu'un animateur très populaire sera également de passage à l'émission. Les détails ici.

La semaine dernière, c'est Marie-Mai qui devait se commettre à l'émission, et celle-ci a abordé de front plusieurs sujets personnels, dont sa relation avec son ex-conjoint Fred St-Gelais. C'est à lire dans cet article.

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.