Charles Lafortune se montre particulièrement à cran sur les réseaux sociaux : Voici pourquoi

Vendredi, Charles Lafortune a fait une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle il se montrait particulièrement exaspéré par une situation récurrente.

« Petit rappel…. C’est de la FRAUDE!!!!!!!!!! La dernière (et la seule fois) que j’ai été invité à Tout le monde en parle…

Marc Bergevin venait d’être nommé directeur général du CH… tout ceci est FAUX… », indique-t-il, en partageant une image de l'article frauduleux.

Il n'est pas le seul à être victime de ce genre d'escroquerie dans le showbiz québécois.

Nathalie Simard lui répond d'ailleurs : « 😡 j’en sais quelque chose! C’est désolant d’être victime de ce genre de publicité mensongère. »

Marie-Claude Barrette avait même entamé un recours collectif en ce sens. Tous les détails ici.

Normand Brathwaite, Véronique Cloutier, Karine Vanasse et Julie Snyder ont aussi été les cibles des fraudeurs.

Il semble, malheureusement, que ce soit très difficile de trouver les responsables de ce genre de supercheries. Mais, à force d'en parler, le public deviendra de plus en plus conscient des procédés scandaleux des fraudeurs et ne tombera plus dans le panneau. 🤞

Mentionnons que Ludovick Bourdages a mis un peu d'humour dans cette situation désolante en écrivant sous la publication de Charles Lafortune : « moi qui étais en route pour aller te porter des oranges en prison ».