Chanteurs masqués : Voici ce que nous réservait Jacques L'Heureux s'il n'avait pas été éliminé

Dimanche, le comédien Jacques L'Heureux a été démasqué à Chanteurs masqués. Il se cachait dans le costume de la girafe.

Comme première chanson, il avait décidé d'interpréter « Splish splash » de César et les Romains.

« Normalement, les gens me reconnaissent par ma voix. J'ai une voix assez facile à identifier puisque ça fait très longtemps qu'on l'entend à la télévision », indique le principal intéressé. « Pour ne pas qu'on me reconnaisse, je l'ai modifiée moi-même, pas électroniquement. »

Il peut donc être d'autant plus fier qu'aucun des quatre juges-enquêteurs ne l'ait reconnu. Il pensait bien qu'Anouk Meunier saurait percer le mystère derrière « les beaux vestons » de la girafe, mais elle croyait plutôt qu'il s'agissait de Ricardo Larrivée.

Malgré tout, Jacques L'Heureux aurait bien aimé poursuivre l'aventure. D'ailleurs, sa deuxième chanson avait déjà été enregistrée, il aurait interprété « J'entends frapper » de Michel Pagliaro. « J'ai toujours aimé les rockers. On veut tous être des rock stars quand on est jeunes. Pour moi, Pagliaro, c'était un héros », nous confie-t-il.

L'interprète de Passe-Montagne nous révèle avoir accepté la proposition de participer à Chanteurs masqués, notamment pour faire rigoler ses petits-enfants. « Ils ont crié. "Ah! La girafe, c'est lui, c'est grand-papa!!" », raconte-t-il. « On s'attendait à cette réaction et on l'a eue. » Mentionnons que Jacques L'heureux est le grand-père de quatre bambins.

Personne n'était au courant de sa participation à l'émission, outre sa conjointe. « Il y avait des conséquences graves si je parlais », lance-t-il à la blague. « C'était l'emprisonnement, la torture et des peines pécuniaires très importantes. »

Jacques L'Heureux avoue avoir eu beaucoup de plaisir dans cette aventure ultra-secrète.

Notons qu'on pourra voir M. L'Heureux prochainement dans Indéfendable, alors qu'il reprendra son rôle de juge. « Il y a des causes assez rock and roll. Des meurtres sordides et des affaires épouvantables. »

L'acteur sera aussi de la distribution de la comédie noire L'Académie des ratons - Qui a poussé Mélodie? « C'est très drôle. J'ai lu le premier épisode et j'ai fait : "Oh non, c'est trop bon" et j'ai lu les dix épisodes en ligne. J'étais vraiment content de faire partie de ce projet-là. » Nous pourrons découvrir la série, qui mettra aussi en vedette Chantal Fontaine, à l'hiver 2025 sur Télé-Québec.