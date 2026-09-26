Chanteurs masqués : Qui se cache sous Volcania?

La compétition la plus surprenante de la télé, Chanteurs masqués, reprend les ondes ce dimanche, avec une toute nouvelle salve d’artistes prêts à tout pour tenter de flouer les juges-enquêteurs quant à leur réelle identité.

Si, la semaine dernière, la flamboyante Nathalie Petrowski se cachait dans l’un des personnages, à notre grand étonnement, nous pouvons certainement nous attendre à ce que les cinq derniers artistes de la saison nous en mettent plein la vue! Ce sera notamment le cas avec Volcania, dont un extrait tout feu tout flamme de sa performance a été présenté sur les réseaux sociaux.

Reprenant le hit « Emmène-moi » de Marie-Mai, le volcan en éruption secoue l’opinion du public, qui se demande quelle vedette pourrait bien s’y cacher. De nombreux internautes ont cependant indiqué avoir aisément reconnu la voix de la comédienne Sonia Vachon. Il est vrai que dès les premières notes, on croit reconnaître son timbre de voix. Aurait-elle enfin accepté de participer à l’émission, après six saisons?

Découvrez l'extrait en question en bas de cet article.

D’autres encore émettent l’hypothèse que c’est Sophie Cadieux qui se cache sous le bouillonnant costume. Une théorie qui nous semble un peu moins plausible. Chose certaine, nous aurons de plus amples détails quant à l’identité de l’artiste derrière le masque ce dimanche, au moment du dévoilement de la toujours aussi mystérieuse capsule des indices.

Rappelons que, lors du premier épisode de la saison, c’est une légende du petit écran qui se trouvait sous les traits de Mademoiselle Tic-Tac. Découvrez son identité ici.

La semaine prochaine, la ronde des duels débutera avec un tout premier face-à-face, alors que l'arrivée des fameux points d'interrogation ne manquera pas de faire jaser. C'est à ne pas rater!

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.