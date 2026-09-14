Chanteurs masqués : Cette légendaire comédienne jeunesse est démasquée

Après un hiver rugueux et un été rigoureux, la programmation automnale de TVA reprend peu à peu des couleurs et présente les retours attendus de nos émissions préférées. Parmi celles-ci figurent assurément Chanteurs masqués, ce grand variété qui camoufle des personnalités connues dans d'imposants costumes.

Pour une sixième saison, les artistes tenteront de dissimuler leur réelle identité, souhaitant échapper au vote des juges-enquêteurs et ainsi se rendre le plus loin possible dans la compétition.

Après une entrée spectaculaire digne des plus grands films d'action, les juges se sont précipités sur leurs sièges, prêts à faire entrer les premiers chanteurs de la saison. De ce nombre figurait Mademoiselle Tic-Tac, qui a causé plusieurs maux de tête aux téléspectateurs. Mais qui pouvait bien interpréter une telle chanson, de cet acabit?

Avec « Les uns contre les autres », l'horloge grand-mère a offert une présentation plutôt sobre, en comparaison à l'énergique Intra-Man, ne remportant pas la faveur du public en studio.

Si les juges avaient émis au préalable l'hypothèse que Dominique Michel, Clémence DesRochers, Guylaine Tremblay ou même Michèle Richard pouvaient se trouver dans le costume, seuls Anouk Meunier et Sam Breton auront trouvé la véritable identité de la pendule : Marie Eykel.

Cette voix, qui a bercé les soirées d'une génération entière dans son rôle de Passe-Partout, en aura épaté plusieurs car, de son propre aveu, ce n'est pas son habitude de participer à de telles émissions. « C'est un plaisir et je le regrette pas, affirme-t-elle. C'est vraiment incroyable cette émission-là. C'est fou. On se reverra ailleurs chers amis! »

Nous saluons le courage de Marie de participer à une telle émission, quitte à sortir de sa zone de confort. Quelle belle surprise de la revoir dans nos télés!

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 19 h sur les ondes de TVA.